Die Märkte sind am Dienstag in guter Stimmung, da die Anleger die Bedenken hinsichtlich der Handelskriege sowie das problematische Ergebnis der Wahlen in Italien verdaut haben. Anzeichen für guten Willen aus Nordkorea sind ebenfalls Faktoren, die für eine gute Marktstimmung sorgen und und zu einem Anstieg an den Aktienmärkten führt. Der italienische Markt (ITA40) ist am Dienstag klarer Gewinner, da er um 1,7% zulegen konnte. Am Devisenmarkt wertet der neuseeländische Dollar gegenüber dem US-Dollar und dem japanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...