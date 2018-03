Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Seit 24 Stunden ist Own Germany www.owngermany.de im Live-Betrieb. Nach dem Launch von Own Austria 2017 und der deutlichen Aufstockung des Teams (u.a. durch unseren Ex-Kollegen Michael Plos) ist nun der angekündigte grossangelegte Deutschland-Rollout passiert. Own Germany ist erneut ein Aktien-Index-Fonds, der die 250 für Deutschland wichtigsten handelbaren Unternehmen beinhaltet. Die Logik ist die gleiche wie bei Own Austria - je mehr Mitarbeiter und je mehr Absatz in Deutschland, desto höher die Gewichtung im Fonds (Cap bei 5%), dazu wieder IQAM als KAG; FFB als Kundendepot-führende Bank; EBPM & Coown im Doppelpack am Frontend. Die Legitimierung erfolgt natürlich nicht über die...

Den vollständigen Artikel lesen ...