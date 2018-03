Nach 15-jähriger Dienstleistung und Support von 14 Wahlen, für die Smartmatic ein sicheres und überprüfbares Wahlsystem zur Verfügung gestellt hatte, hat das Unternehmen seine Niederlassungen in Venezuela geschlossen und den Betrieb dort eingestellt.

Die Gründe für die Einstellung des Betriebs sind allgemein bekannt. Nach der Wahl der Verfassunggebenden Versammlung im August 2017 erklärte Smartmatic öffentlich, dass die vom Nationalen Wahlrat verkündeten Ergebnisse nicht mit denen des Wahlsystems übereinstimmten. Dieser Vorfall führte zu einem sofortigen Abbruch der Kunden-Anbieter-Beziehung.

Smartmatic war nicht an den beiden letzten Wahlen (Regionalwahlen vom 15. Oktober 2017 und Kommunalwahlen vom 10. Dezember 2017) beteiligt, eine Tatsache, die rechtzeitig bekanntgegeben wurde. Da das Unternehmen an diesen Prozessen nicht beteiligt war, und angesichts der Tatsache, dass die Produkte des Unternehmens nicht unter Garantie stehen und für diese Wahlen nicht zertifiziert waren, kann Smartmatic weder die Unversehrtheit des Systems garantieren noch die Genauigkeit der Ergebnisse bestätigen.

Smartmatic ist gegenwärtig in 40 Ländern in aller Welt tätig und arbeitet mit Regierungen, Wahlkommissionen und Bürgern zusammen, um sichere, saubere und transparente Wahlen durchzuführen.

Über Smartmatic

Smartmatic ist das weltweit führende Technologieunternehmen für Wahlen und Abstimmungen. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat es Technologielösungen entwickelt und eingeführt, die Behörden bei der Durchführung effizienter und transparenter Wahlen unterstützen.

Smartmatic bietet heute ein umfassendes Portfolio an einzigartigen und innovativen Technologien und Dienstleistungen zur Verbesserung des Wahlverfahrens in jedem Stadium. Das Unternehmen hat mit seiner Technologie über 3,7 Milliarden Stimmabgaben in Wahlprojekten auf fünf Kontinenten verarbeitet.

Smartmatic hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und betreut seine Kunden über eine Organisation von mehr als 600 Mitarbeitern in 16 Niederlassungen in aller Welt.

www.smartmatic.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180306006346/de/

Contacts:

Smartmatic

Frau Samira Saba, +1-561-862-0747

Leiterin Integrierte Kommunikation

Communications@smartmatic.com