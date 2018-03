Mit einer neuen Kampagne inklusive Förderung will die Stadt den Bau von Photovoltaik-Anlagen im Stadtgebiet voranbringen. Derzeit sind in Heidelberg nur 2,4 Prozent der theoretisch nutzbaren Dachflächen mit Photovoltaik-Anlagen belegt.Die Stadt Heidelberg will mit einer Solarkampagne 2018 den Ausbau der Photovoltaik in der Stadt voranbringen. Im Fokus stehen dabei die Dachflächen im Stadtgebiet, Zielgruppe seien Hausbesitzer und Eigentümergemeinschaften, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Die Solarkampagne soll sich demnach aus Förderanreizen, Workshops und Veranstaltungen, aus umfangreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...