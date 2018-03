Aus den deutschen Städten sind Fahrräder seit Jahren schon nicht mehr wegzudenken. In Madrid dagegen sorgt jeder neue Radweg für Polemik.

Als ich vor knapp drei Jahren nach Madrid zog, hat mir ein spanischer Freund über seine Heimatstadt erklärt: Da kannst Du auf gar keinen Fall mit Deinem Fahrrad fahren, das ist lebensgefährlich! Er lebte da schon mehrere Jahre in Deutschland und ich nahm seine Warnung deshalb nicht ernst und packte mein Hollandrad mit in den Umzugswagen.

In der spanischen Hauptstadt angekommen, verstand ich aber gleich, was er meinte. Spanier lieben ihre Autos. Schon eine Fahrt mit dem Regionalzug, der cercanía, ist für viele eine Zumutung. Aber ein Fahrrad - das ist höchstens etwas für Aktivisten oder Verrückte.

Gerade mal ein Prozent aller Madrilenen haben sich im vergangenen Jahr mit dem Rad fortbewegt. Das liegt unter anderem daran, dass es kaum geschützte Radwege gibt und Zweiräder ohne Motor für Autofahrer unsichtbar zu sein scheinen. 44 Prozent der Einwohner in der Region Madrid beklagen die mangelnde Sicherheit auf dem Rad - in keiner anderen spanischen Region haben die Menschen mehr Angst, sich mit dem Drahtesel fortzubewegen. Hinzu kommt, dass die vielen Hügel und Steigungen in Madrid die Radelei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...