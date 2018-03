ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Minus hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet. Belastet wurde das Sentiment vor allem vom deutlichen Abschlag der Novartis-Aktie, die 3,0 Prozent bzw. 2,34 Franken auf 76,46 verlor. Dieser war allerdings nur optischer Natur, denn das Unternehmen schüttete am Berichtstag eine Dividende von 2,80 Franken aus. Ohne die Ausschüttung hätte sich die Aktie sogar leicht im Plus gezeigt.

Übergeordnet deutet sich eine leichte Entspannung im drohenden Handelskrieg an. Denn in den USA wächst der Widerstand gegen die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump. Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, hatte sich gegen die Importzölle gestellt. Die von dem Republikaner geäußerten Bedenken stimmten mit denen vieler anderer republikanischer und demokratischer Parlamentarier überein, die befürchteten, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen das Wachstum in den USA bremsten und gleichzeitig Verbündete bestraften.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 8.766 Punkte und schloss damit auf seinem Tagestief. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 47,29 (zuvor: 52,69) Millionen Aktien.

Unternehmensmeldungen gab es dagegen nur wenige. Von einem schwachen US-Geschäft sprachen Händler bei Lindt & Sprüngli. Das organische Wachstum habe die Erwartungen nicht erfüllt. Der Schokoladen-Konzern habe in den USA Handlungsbedarf. Die Aktie verlor bei einem Umsatz von 215 Aktien 0,4 Prozent auf 67.600 Franken.

Zu den Gewinnern im SMI gehörten die Bankenwerte. Für die Papiere der UBS ging es 0,8 Prozent nach oben, Credit Suisse gewannen 0,4 Prozent und Julius Bär legten um 0,3 Prozent zu.

