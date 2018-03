Zürich (ots) -



Dyson erklärt Bodenstaubsauger für zu angestaubt. Dank der neusten

Dyson Technologie, dem kabellosen Dyson Cyclone V10 Staubsauger, kann

man sich endgültig von herkömmlichen Bodenstaubsaugern verabschieden.

Mit bis zu 60 Minuten Laufzeit und konstant hoher Saugkraft bei

maximaler Flexibilität wird der neuste kabellose Dyson Staubsauger

den herkömmlichen Bodenstaubsauger komplett ersetzen.



5 Jahre lang haben Dyson Ingenieure an der Entwicklung des

Herzstücks des Staubsaugers, dem Dyson Digital Motor V10, gearbeitet.

Durch den digitalen Motor erreicht der Dyson Cyclone V10 die höchste

Saugkraft unter allen aktuellen kabellosen Staubsaugern. Der Motor

ist nur halb so schwer wie sein Vorgänger, dem Dyson Digital Motor

V8, hat jedoch 20% mehr Saugkraft und ist somit der schnellste und

leistungsstärkste digitale Motor den Dyson bislang entwickelt hat.

Leistungsstärke kombiniert mit maximaler Flexibilität durch den

Verzicht aufs Kabel ist für Dyson längst die Zukunft des

Staubsaugens.



"Das Wichtigste bei einem leistungsstarken Staubsauger ist ein

effizienter Motor. Der Dyson Digital Motor V10 ist unser

fortschrittlichster Motor. Dadurch konnten wir das Staubsaugerformat

vollständig verändern und so die beste Saugleistung erzeugen, die ein

kabelloser Dyson Staubsaugers jemals erreicht hat", so Gründer James

Dyson.



Mit bis zu 60 Minuten Laufzeit und dieser Saugkraft kann der Dyson

Cyclone V10 eine grosse Wohnung bequem und ohne lästiges Kabel

reinigen. James Dyson meint stolz: "Der neue kabellose Staubsauger

ist so leicht und kraftvoll, dass er auch tiefsitzenden Schmutz im

Wohnbereich entfernen kann. Dies ist der Grund, weshalb Dyson

aufhört, in kabelgebundene Staubsauger zu investieren. Es ist Zeit,

sich von herkömmlichen Kabelstaubsaugern zu verabschieden."



Schweiz wird 100% kabellos



James Dyson wurde durch den nach ihm benannten beutellosen

Bodenstaubsauger bekannt und im 2011 präsentierte er weltweit den

ersten kabellosen Staubsauger. Seither steigt die Nachfrage nach

diesen Produkten stetig. Die neuste Innovation, der Dyson Cyclone

V10, kann die herkömmlichen Bodenstaubsauger ersetzen. Deshalb

fokussiert sich Dyson Schweiz ab 2019 als erstes europäisches Land

nur auf kabellose Staubsauger.



Der neue Dyson Cyclone V10 Staubsauger



Die Innovation des kabellosen Dyson Cyclone V10 Staubsaugers

basiert auf dem digitalen Dyson Motor V10. Der neue Motor ermöglichte

es den Dyson Ingenieuren, die Zyklone und die Behälteranordnung um 90

Grad in ein Inline-Format zu drehen. Dies erzeugt einen linearen

Luftstromweg - die in AirWatt gemessene Saugkraft wird dadurch um 20%

erhöht. Auch einen hygienischen Entleerungsmechanismus wurde

entwickelt, der nutzerfreundlicher ist. Der Behälter ist bis zu 40%

grösser und muss somit weniger häufig geleert werden.



Motortechnik neu gedacht



Herkömmliche Bürstenmotoren sind sperrig, schwer und langsam. Sie

wiegen typischerweise etwa 800 Gramm und rotieren nicht mehr als

41'000 Umdrehungen pro Minute. Der neue Dyson Digital Motor V10 dreht

mit bis zu 125'000 Umdrehungen pro Minute und ist damit der

schnellste digitale Motor von Dyson. Im Vergleich zum Dyson Motor der

ersten Generation, dem Dyson Digital Motor V2, wurde die Leistung

beim Dyson Digital Motor V10 um mehr als das Dreifache erhöht. Um

eine solche Leistungssteigerung zu erreichen, mussten die Dyson

Ingenieure den Motor komplett neu konstruieren.



Der Dyson Digital Motor V10 ist intelligent und passt sich

kontinuierlich an, um die maximale Leistung aufrechtzuerhalten: Er

kann feststellen, in welcher Höhe er sich befindet, wie hoch der

Luftdruck und die Temperatur sind. Dank eingebauten Sensoren wird

sogar der Höhenunterschied zwischen dem Tisch und dem Boden

festgestellt. Diese Informationen werden genutzt, um kleine

Anpassungen vorzunehmen, um bei unterschiedlich hohem Luftdruck

konstante Leistung zu liefern. Das Resultat ist eine konstant hohe

Saugkraft, egal ob man sich in hoch gelegenen Städten wie Mexiko

City, Denver oder in einer tief liegenden Stadt wie Amsterdam

befindet.



Luft-/ Staubtrennung



Viele Staubsauger entfernen Staub und Schmutz nicht effizient aus

der Luftströmung. Die Partikel landen stattdessen im Filter, wo sie

den Luftstrom des Motors verstopfen und somit die Saugkraft abnehmen

lässt. Der Dyson Cyclone V10 Staubsauger besitzt die stärkste

Saugleistung unter allen kabellosen Staubsaugern. Seine 14 Zyklonen

sind präzise um die Mittelachse des Geräts angeordnet, so dass der

Luftstrom in jedem Zyklon mit bis zu 190km/h bewegt wird. Dabei

werden über 79'000G erzeugt und filtert somit mikroskopisch kleiner

Staub effizient aus der Luft.



Filtration



Andere Staubsauger können Staub, Allergene und Bakterien in die

Atemluft abgeben. Dyson Ingenieure haben sowohl den Vor- als auch den

Nachmotorfilter um den Motor herum in eine geschlossene Einheit

gepackt, um eine verbesserte Filterung des gesamten Geräts zu

erreichen. Damit werden 99,97% der Allergene bis zu 0,3 Mikron

gefiltert und saubere Luft ausgeblasen.



Energiespeichersystem



Um zu gewährleisten, dass der schnell drehende Dyson Digital Motor

V10 über einen längeren Zeitraum genügend Leistung liefert, hat Dyson

einen energieeffizienteren, aber leichteren Akkupack entwickelt. Dies

und ein verbessertes Management des Elektronik- und Batteriesystems

ermöglichen dem neuen kabellosen Dyson Cyclone V10 Staubsauger eine

Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten. Sobald der Einschaltknopf

betätigt wird, beschleunigt der Motor in Sekundenbruchteilen auf

seine Betriebsgeschwindigkeit.



Saubere Köpfe



Dyson Ingenieure entwickeln nicht nur leidenschaftlich

Staubsaugermotoren, sondern konstruieren mit dem gleichen Elan auch

Bürsten und Zubehör. Ein Motor mit Direktantrieb, der in der

Bodendüse integriert ist, gewährleistet nicht nur eine hohe

Saugkraft, sondern auch eine verbesserte Reinigungsleistung auf allen

Bodenarten. Die Nylonborsten der Elektrobürste dringen tief in

Teppichfasern ein, um tiefsitzenden Schmutz und Tierhaare zu

entfernen. Weiche antistatische Karbonfasern entfernen feinen Staub

von Hartböden. Die Elektrobürste mit Soft-Walze nimmt gleichzeitig

groben Schmutz und feinen Staub auf und ist dank seines weichen

Nylongewebes ideal für die schonende Reinigung von Hartböden. Vier

nebeneinander angeordnete antistatische Karbonfasern leiten statische

Elektrizität ab, die feinen Staub am Boden festhält und ermöglichen

so, dass er aufgesaugt wird.



Der Dyson Cyclone V10 Staubsauger auf einem Blick:

- Entwickelt für den Alltag. Vom Design, über die Materialauswahl,

bis hin zum Kundendienst

- unsere Philosophie besteht darin, die Dyson Staubsauger voll

funktionsfähig zu halten und sie für den Gebrauch im Alltag und nicht

für das Labor zu entwickeln. Prototypen werden monatelang strengen

Tests unterzogen. Die Ingenieure verbrachten 500'000 Stunden damit,

die Geräte zu testen. So wurden diese zum Beispiel mehr als 5'000 Mal

fallen gelassen, um sicherzustellen, dass sie robust genug sind.

- Tiefenreinigung von Teppichböden. Geeignet für das Aufsaugen von

Tierhaaren. Hohe Saugkraft und eine motorgetriebene rotierende Bürste

entfernen tiefsitzenden Schmutz von Teppichböden.

- Saugt grosse Schmutzpartikel und feinen Staub von Hartböden. Hohe

Saugkraft und eine weiche Soft-Düse entfernen feinen Staub und grosse

Schmutzpartikel von Hartböden.

- Verwandelt sich in einen Handstaubsauger. Verwandelt sich schnell

und einfach in einen Handstaubsauger für die Reinigung auf der

Treppe, im Auto oder auf dem Sofa.

- Ergonomisch ausgewogen, für die Reinigung in der Höhe. Leicht und

ausgewogen für die Bodenreinigung. Reinigt porentief oben, unten und

zwischen den Flächen.

- Das abgedichtete Filtersystem von Dyson verhindert, dass Partikel

zurück in den Raum ausgestossen werden. Durch das Filtersystem werden

99,97% der Schadstoffe mit Partikeln bis zu einer Grösse von 0,3

Mikron gefiltert.

- Konstante Leistungsdauer von bis zu 60 Minuten.

7-Zellen-Lithium-Ionen-Batterien ohne zusätzliches Gewicht bieten bis

zu 60 Minuten Saugleistung.

- Hygienischer Entleerungsmechanismus. Entfernt Staub und Schmutz auf

hygienische Weise und entleert ihn in den Mülleimer, nicht auf den

Boden.

- Akustik. In den Motor integrierte Schalldämpfer leiten den direkten

Schall ab und verbessern die Luftströmung, wodurch auch Geräusche

reduziert werden.



Verfügbarkeit



Der kabellose Dyson Cyclone V10 Staubsauger ist ab CHF 649,- unter

www.dyson.ch und ab Freitag, 9. März in ausgewählten Coop City

Filialen erhältlich. 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und

Arbeitsleistung.



Weiteres Bildmaterial und Videos sind auf dem Dyson Newsroom

downloadbar: https://www.mynewsdesk.com/ch/dyson



