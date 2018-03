Trügerische Ruhe im DAX? Anleger jubeln Volkswagen zu

Nachdem sich der DAX am Montag von den in der Vorwoche erlittenen Kursverlusten etwas erholen konnte, verbuchte das wichtigste deutsche Börsenbarometer am heutigen Dienstag weitere Kursgewinne. Wie nachhaltig die Erholung ist, muss sich jedoch erst einmal herausstellen.

Das war heute los. Für den DAX ging es heute zeitweise um 1,4 Prozent auf 12.259 Punkte nach oben. Allerdings wurden die Gewinne mit dem fortschreitenden Handel weniger. Unter anderem, weil sich der Euro im Vergleich zum US-Dollar deutlich stärker präsentiert und die Marke von 1,24 US-Dollar geknackt hatte. Darüber hinaus dürften Investoren nicht vergessen haben, dass das Thema Handelskrieg mit den USA nicht aus der Welt ist.

Das waren die Tops & Flops. Eine besonders gute Performance lieferte heute die Volkswagen-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) ab. Der Automobilwert verteuerte sich in der Spitze um fast 4 Prozent. Anleger honorierten unter anderem die starken Absätze bei den Wolfsburgern. Außerdem kamen die Spekulationen in Bezug auf einen möglichen Börsengang der Truck-Sparte am Markt sehr gut an.

