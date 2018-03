Luzern - Alex Knoll ist zur Zeit der berühmteste Newcomer im Geist des Silicon Valley und war der Überraschungsgast beim Marketing Tag 18 im KKL Luzern, das zum Thema «Total Customer Experience» über die Bühne ging. Auch diesmal wurde die begehrte Marketing Trophy in einer spannenden Verleihungsgala an glückliche Gewinner überreicht.

Alex Knoll ist Entwickler der Ability App, mit deren Hilfe sich körperlich behinderte Menschen besser im Alltag zurechtfinden können. Das aufgeschlossene und redegewandte Jungtalent hat es letztes Jahr in die bekannte Ellen DeGeneres Show geschafft. Mit einem emotionalen Auftritt, der das Auditorium begeisterte, war er auch der Star des Marketing Tags 18 im KKL Luzern - natürlich nicht der Einzige. Eine Reihe beeindruckender Referenten erläuterten und debattierten das Tagungsthema «Total Customer Experience» in Referaten und Breakout-Sessions, die vom Publikum durchwegs interessiert verfolgt und diskutiert wurden.

Inspirierende Keynotes und Breakout-Sessions

Keynotes und Breakout-Sessions brachten den Teilnehmenden neue Erkenntnisse für ihre alltägliche Arbeit. Biologe Albert M. Baehny, Präsident des Verwaltungsrates von Geberit, gab in seinem Referat einen Einblick in das Erfolgsrezept seiner Firma. Er verriet auch, dass er auf seinen Reisen Hotels nach dem Badezimmerstandard bewertet - und dass laut Umfrage, die meisten Hotelkunden das ebenfalls tun.

Stefan Michel, Dekan des Executive MBA am IMD in Lausanne, Verwaltungsrat der Bossard Holding AG in Zug und Präsident des Stiftungsrates der Gesellschaft für Marketing GfM, stellte die Frage: Verstehen Sie den Job-To-Be-Done Ihrer Kunden? Dass er seinen eigenen ...

