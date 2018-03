Zürich - Die Erholung am Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag an Schwung verloren. Nachdem der Leitindex SMI am Montag noch mit einem deutlichen Plus auf den Kurseinbruch der vergangenen Woche reagiert hatte, rutschte er vom Dividendenabgang des Index-Schwergewichts Novartis belastet zurück unter die Marke von 8'800 Punkte ab. Bei vielen weiteren Blue Chips standen die Zeichen jedoch weiterhin auf "Grün", unter anderem auch bei den Grossbanken. Gleichwohl stellten Händler die jüngste Erholung bereits infrage.

Am Markt gehe die Befürchtung um, die Erholung sei das Produkt aus einer Mischung von Eindeckungen durch Leerverkäufer, von Schnäppchenkäufen sowie einer technischen Reaktion und stehe daher auf wackeligen Beinen, hiess es. Immerhin hätten die Sorgen zu einem möglichen Handelskonflikt mit den USA etwas nachgelassen. US-Präsident Donald Trump habe seit Beginn seiner Amtszeit öfters gezeigt, dass er vor Verhandlungen gerne auslotet, wie gross sein Handlungsspielraum ist. Trump hatte am Freitag mit der Ankündigung von hohen Importzöllen auf Stahl und Aluminium die Marktteilnehmer verängstigt.

Bis Börsenschluss büsste der Swiss Market Index (SMI) 0,48% auf 8'765,88 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,12% auf 1'438,27 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) schloss - da Dividendenzahlungen in der Berechnung berücksichtigt werden - mit 0,19% höher auf 10'160,44 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln lagen am Ende ...

