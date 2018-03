Bonn (ots) - Karachi, die größte Stadt Pakistans, gilt als gefährlichste Metropole der Welt. Ausgerechnet von hier startete Ruth Pfau ihre humanitäre Mission: fast im Alleingang gelang es ihr, die Leprakrankheit in Pakistan unschädlich zu machen. Die gebürtige Leipzigerin starb vor wenigen Monaten im Alter von 87 Jahren. Das Staatsbegräbnis, erstmalig bei einer Deutschen, wurde landesweit übertragen. Fast sechzig Jahre lang hatte sie sich - als Ärztin und Nonne - um die Allerärmsten gekümmert.



Der Film erzählt ihre einzigartige Heldengeschichte und lässt ihre Weggefährten, die ihr Sterben miterlebt haben, zu Wort kommen. Gezeigt wird auch die harte Wirklichkeit in der islamischen Republik Pakistan, die zunehmend von islamistischem Fundamentalismus geprägt wird. Autor ist der ARD-Südasienkorrespondent Markus Spieker, für den der Film ein Herzensanliegen ist: "Ich habe Ruth Pfau vor drei Jahren bei Dreharbeiten zu einem Pakistan-Feature getroffen, mich hat kaum eine Begegnung derart beeindruckt. In einer Zeit, die von brutalem Machtstreben geprägt ist, brauchen wir Heldengeschichten, in denen nicht Märkte und Territorien, sondern Herzen erobert werden."



Reportage von Markus Spieker, ARD-Studio Neu Delhi, phoenix/2018



