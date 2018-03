Mainz (ots) - Ein geballtes Sportwochenende erwartet die ZDF-Zuschauer von 8. bis 11. März 2018. Nur wenige Tage nach Olympia starten die Wintersportler bei zahlreichen Weltcup-Veranstaltungen noch einmal durch. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem die Biathlon-Rennen im finnischen Kontiolahti und der Ski-alpin-Weltcup im heimischen Ofterschwang. Dazu kommen lange Live-Sendestrecken und Zusammenfassungen von den Paralympics in Pyeongchang.



Los geht es am Donnerstag, 8. März 2018, mit dem Biathlon-Weltcup in Kontiolahti - "ZDF SPORTextra" überträgt ab 17.10 Uhr das Sprintrennen der Herren. Auch die weiteren Wettbewerbe in der finnischen Biathlon-Hochburg sind an den Folgetagen im ZDF-Programm zu sehen. Am Freitag, 9. März 2018, stehen zwischen 10.45 und 15.05 Uhr die beiden Riesenslalom-Läufe des Alpin-Weltcups in Ofterschwang sowie die Eröffnungsfeier der Paralympics in Pyeongchang im Blickpunkt. Um 17.10 Uhr folgt die Übertragung des Sprintrennens der Biathlon-Damen in Kontiolahti.



Mit einer ganzen Reihe von Top-Events präsentiert das ZDF am Samstag, 10. März 2018, von 9.20 bis 19.00 Uhr Wintersport total. Attraktive Rennen versprechen unter anderem die Live-Übertragungen des Damenslaloms in Ofterschwang und der Weltcup-Abfahrt der Herren im norwegischen Kvitfjell. Dazu kommen mit der Single-Mixed-Staffel und der Mixed-Staffel gleich zwei Wettbewerbe beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti. Um zirka 15.00 Uhr gibt es bei "ZDF Paralympics extra" die Höhepunkte des ersten Wettkampftages in Pyeongchang. Die norwegische Hauptstadt Oslo ist an diesem Tag Gastgeberin für mehrere Wettbewerbe, unter anderem in der Nordischen Kombination, Langlauf und Skispringen. Zum Programm dieses langen Wintersporttages zählt darüber hinaus eine Zusammenfassung von der Eisschnelllauf-Mehrkampf-WM in Amsterdam.



Auch der Sonntag, 11. März 2018, ist ab 10.15 Uhr mit Live-Übertragungen und Zusammenfassungen weiterer Wettbewerbe aus Kontiolahti, Kvitfjell, Oslo und Pyeongchang vom ZDF-Sportprogramm geprägt - darunter die Biathlon-Massenstartrennen der Damen und Herren, der Super-G der Herren, Skispringen sowie Highlights des zweiten Paralympic-Tages.



Die ZDF-Wintersportsendezeiten in der Übersicht:



Donnerstag, 8. März 2018



17.10 bis 19.00 Uhr: Biathlon-Weltcup Kontiolahti, Sprint Herren



Freitag, 9. März 2018



10.45 bis 15.05 Uhr: Riesenslalom Damen, Ofterschwang; Eröffnungsfeier Paralympics 17.10 bis 19.00 Uhr: Biathlon-Weltcup Kontiolahti, Sprint Damen



Samstag, 10. März 2018



9.20 bis 19.00 Uhr: Ski alpin: Slalom Damen, Ofterschwang; Abfahrt Herren, Kvitfjell Biathlon: Single Mixed Staffel, Mixed Staffel, Kontiolahti Nordische Kombination, Oslo Paralympics Pyeongchang Höhepunkte erster Wettkampftag u.a.



Sonntag, 11. März 2018



10.15 bis 17.00 Uhr: Ski alpin: Super-G Herren, Kvitfjell Biathlon: Massenstart Damen und Herren, Kontiolahti Nordische Kombination, Oslo Paralympics Höhepunkte zweiter Wettkampftag u.a.



