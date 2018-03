Tagesausblick für 7.3.: DAX-Rally geht die Puste aus. Covestro und Gold im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die nachlassende Furcht vor einem Handelskrieg schob die europäischen Aktienbarometer heute weiter nach oben. Euphorie mochte jedoch nicht aufkommen. Schließlich zogen Euro/US-Dollar und die langfristigen Anleiherenditen etwas nach oben und die US-Aktienbarometer nach unten. Daher konnten DAX & Co ihre jeweiligen Tageshöchststände nicht verteidigen.

In Deutschland schlugen wieder einmal die Nebenwerteindizes den DAX. Im europäischen Vergleich hatten der österreichische ATX und der italienischen FTSE MIB heute die Nase vorn. Bei den Rohstoffen präsentierten sich vor allem die Edelmetalle Gold und Silber freundlich.

Morgen stehen einige Unternehmensdaten sowie Wirtschaftsdaten aus den USA im Fokus der Anleger.

Unternehmen im Fokus

Covestro wird ProSiebenSat.1 im DAX ersetzen und Rocket Internet in den MDAX aufsteigen. Die Aktie der Deutschen Telekom profitierte von positiven Analystenkommentaren. Infineon verkauft das Geschäft für Hochfrequenz-Leistungskomponenten an Cree für 345 Mio. Euro. Die Aktie von RWE knackte die Hürde bei EUR 16,70. Damit eröffnet sich aus technischer Sicht weiteres Potenzial bis EUR 18,10 (Januarhoch). VW meldete in der Kernmarke VW für Februar ein Absatzplus von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Plus. Bei Daimler fuhren 6,3 Prozent mehr vom Band. Das überzeugte die Anleger jedoch kaum. Vonovia plant Meldungen auf Thomson Reuters zufolge den Einstieg in den französischen Wohnungsmarkt. Siltronic profitierte weiterhin von guten Zahlen für 2017 und einen optimistischen Ausblick auf 2018. Schaeffler meldete heute vorläufige Zahlen. Demnach stieg der Umsatz um knapp sechs Prozent. Seit Jahresbeginn besteht eine neue Struktur der der Unternehmensbereich E-Mobilität. Morgen gibt das Management bei der Bilanz-PK weitere Details bekannt.

Morgen werden unter anderem Deutsche Post, Jungheinrich, RTL Group, Schaeffler und Telecom Italia Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Morgen startet die Internationale Tourismus-Börse in Berlin. Damit könnten Airlines wie Deutsche Lufthansa sowie Tourismus-Unternehmen wie TUI in den Fokus der Anleger rücken. Morgen findet der Pressetag des Genfer Autosalons statt. Inwieweit Autobauer wie BMW, Daimler und VW mit neuen Modellen oder sonstigen Meldungen vom Dieselskandal und den drohenden Strafzöllen ablenken und Anleger wieder zum Einsteigen animieren können wird sich zeigen.

Wichtige Termine

Europa - BIP Euro-Zone Q4, zweite Schätzung

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, Februar

USA - Handelsbilanz, Januar

USA - US-Notenbank veröffentlicht Beige Book

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.340/12.410/12.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.730/11.930/12.000/12.090 Punkte

Der DAX eröffnete freundlich und schob sich zeitweise über 12.200 Punkte. Im Tagesverlauf bröckelten die Gewinne jedoch ab. Unterstützung fand der Index weiterhin im Bereich von 12.090 Punkten. Solange dieses Level hält besteht die Chance auf eine weitere Erholung bis 12.340 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 8.1.2018 - 6.3.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 7.3.2012 - 6.3.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

