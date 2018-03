Chiasso, Schweiz (ots/PRNewswire) - Laut ODEM.IO, Entwickler des

weltweit ersten Markplatzes für On-Demand-Bildungsangebote, wurden

bereits zwei Wochen vor Ablauf des Initial Coin Offerings des

Unternehmens mehr als 100 Millionen ODEM-Tokens verkauft.



Der Verkauf durchbrach die 100-Millionen-Grenze, nachdem ODEM am

2. März bekannt gab, dass alle unverkauften Tokens am Ende des

Verkaufszeitraums vernichtet werden und nicht wieder an das

Unternehmen zurückgehen.



"Der Markt hat sehr positiv auf unsere Entscheidung reagiert, alle

unverkauften Tokens zu vernichten", sagt Richard Maaghul,

Geschäftsführer von ODEM. "Wir freuen uns sehr über die Perspektive,

bis zum Verkaufsende am 18. März noch beträchtliche Mengen zu

veräußern."



ODEM mit Sitz in der Schweiz hat die Entscheidung als Antwort auf

Nachfragen der Community aus Investoren getroffen. Das Unternehmen

ist davon überzeugt, dass die Vernichtung der verbleibenden Tokens

die fairste Methode ist, den Einsatz früher ICO-Käufer anzuerkennen,

indem ein potenzieller Überschuss an Tokens verhindert wird.



"Das Vernichten der verbleibenden Tokens ist die richtige

Entscheidung" kommentiert Bill Bayrd, leitender Geschäftsführer von

ODEM.IO. "Wir nehmen unsere Verpflichtung sehr ernst, im besten

Interesse der Investoren und des Unternehmens zu handeln."



ODEM hat bereits 102,2 Millionen ODEM-Tokens von den insgesamt für

den Crowdsale vorgesehenen 238,2 Millionen verkauft. Die

Verkaufsgewinne werden für die Entwicklung der auf Blockchain

basierenden Bildungsplattform von ODEM verwendet.



Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Bildung zugänglicher

und erschwinglicher zu machen, indem es die Organisation und

Präsentation persönlicher Bildungsprogramme optimiert und

automatisiert. Indem ODEM Studenten die Möglichkeit gibt, ihre

Bildung selber in die Hand zu nehmen, wird außerdem ein Ort für

hervorragende Professoren und Dozenten geboten, wo sie ihre

Fachkenntnisse und persönlichen Marken aktiv anbieten können.



ODEM möchte das Airbnb internationaler Bildung werden und arbeitet

für Design und Markteinführung der ODEM-Plattform mit der in

Cambridge, Massachusetts, ansässigen Excelorators Inc. zusammen.

Excelorators pflegt Beziehungen zu über 200 Professoren und Dozenten,

die wahrscheinlich Early Adopters sein werden.



ODEM-Tokens gelten als Softwarelizenz für Benutzer der Plattform.

Auf der Plattform werden Anreize für Bildungsanbieter geschaffen, der

Community durch anfängliche Verteilung kostenloser Tokens

beizutreten.



ODEM.IO verfolgt währenddessen weiterhin die KYC-Registrierung

(Know-Your-Customer, kenne deinen Kunden) für den öffentlichen

Crowdsale. Alle Teilnehmer müssen vor dem Kauf von Tokens einen

Identitätsnachweis erbringen. Die Offenlegung erfolgt im Sinne der

Richtlinien, um sicherzustellen, dass alle Gelder rechtmäßig

aufgebracht wurden.



KPMG Switzerland ist der Rechtsberater von ODEM.IO und SICOS (Lux)

S.C.S. war Berater für den Crowdsale und seine Struktur.



Weitere Informationen finden Sie unter: ODEM.IO

(https://odem.io/). Oder treten Sie der ODEM-Konversation auf

Telegram (https://t.me/odem_io) bei.



Alexa Narma,

Leiterin Produkt und Marketing

alexa@odem.io

press@odem.io

Tel.: +1 (424) 327 5682

Via Balestra 6

6830 Chiasso, Schweiz

