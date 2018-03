Rohöl: Produktionsausfälle in Libyen und Venezuela sorgen für einen Preisauftrieb bei Rohöl. Die Ausfälle sorgen für eine Angebotsverknappung am Ölmarkt. Die USA produzieren derweil munter weiter. Gold: In Zeiten höherer Zinsen stehen Anleger dem Edelmetall tendenziell skeptischer gegenüber. Im Gegensatz zu Anleihen wirft Gold keine Zinsen ab. Der jüngste Zinsanstieg trug offensichtlich zu einer geringeren Attraktivität von Gold bei. Kupfer: Die Sorgen über einen möglichen Handelskrieg, die Ende letzter Woche für Unruhe nicht nur an den Metallmärkten gesorgt hatten, sind auch zum Wochenauftakt noch präsent.

