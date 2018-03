New-Wave-Technologien türmen künstliche Wellen in Hallen und Seen auf. Die Hersteller wittern das große Geschäft mit Surfbegeisterten - abseits der vollen Strände.

Die Zukunft des Surfsports betritt Johannes Degenhardt über einen schmalen Holzsteg. In einem Baggersee im rheinischen Langenfeld, weit weg vom Ozean, hat der 39-Jährige ein acht Meter breites Becken aus weißem Kunststoff konstruiert, das zu einer Seite hin zum See offen ist. An diesem Nachmittag leuchtet es grell in der Wintersonne. Trotz seiner 43 Tonnen schwimmt der Pool im Seewasser. Und in seiner Mitte wird gleich entstehen, wofür viele Menschen sonst den weiten Weg ans Meer antreten müssen: eine perfekte Welle.

Ein Knopfdruck am Steuerpult genügt, dann springen zwölf Pumpen an, die dröhnend fast 15.000 Liter Wasser pro Sekunde aus dem See ins Innere der Anlage pumpen. Dieser Schwall rutscht eine kleine Rampe hinab und prallt auf ein Hindernis. Schnelles Wasser trifft auf stehendes - und türmt sich nach und nach zu einem 1,60 Meter hohen Hügel.

In wenigen Tagen werden hier Wellenreiter in Neoprenanzügen mit Brettern unterm Arm anstehen, um sich in Degenhardts Pool zu stürzen. Anderthalb Jahre lang hat der Kölner mit seiner Firma Unit Parktech Strömungsmechaniken berechnet, den Wasserfluss simuliert, die Plattform ausbalanciert. Das Ergebnis ist die weltweit erste stehende Welle in einem See.

Die Zahl der Surfer steigt seit Jahren stetig. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach kletterten 2017 rund 2,4 Millionen Deutsche mindestens manchmal aufs Brett - 20 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. In den USA verläuft der Trend ähnlich. Die uralte Kunst des Wellenreitens wird zum Breitensport. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 wird sie erstmals als eigene Disziplin dabei sein. Damit werden gute Wellen in den Meeren zu einem knappen Gut: Wind, Gezeiten und Küstenbeschaffenheit müssen im perfekten Wechselspiel stehen. Surfen besteht deshalb zu einem großen Teil aus paddeln - und warten. Orte, an denen man alleine auf die nächsten Brecher wartet, gibt es kaum noch; die Hot-Spots sind überfüllt, selbst wenn man weite Reisewege in Kauf nimmt.

Und so sind Unternehmer wie Johannes Degenhardt gefragt: Er schafft ein künstliches Angebot, um die wachsende Nachfrage zu stillen. Eine Ersatzdroge für die echten Wellen in den Weltmeeren. Methadon für Surfjunkies.

Der Sportwissenschaftler ist einer ...

