Vor drei Monaten standen auf der schwarzen Liste der Steueroasen noch 17 Länder. Nach Ansicht der EU sollen es bald nur noch sechs sein.

Die Europäische Union will noch drei weitere Staaten von ihrer umstrittenen schwarzen Liste der Steueroasen nehmen. Dabei handle es sich um Bahrain, die Marshallinseln und St. Lucia, heißt es in einem Reuters am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...