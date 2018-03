Chinas Notenbank bekommt wahrscheinlich einen neuen Chef. Ihm könnte mit der Zinsentscheid der Fed gleich die erste große Aufgabe bevorstehen.

Auf den nächsten Chef der chinesischen Zentralbank wartet womöglich bereits unmittelbar nach Amtsantritt eine erste große Aufgabe. Denn sollte die US-Notenbank (Fed) wie allgemein erwartet am 21. März ihre Leitzinsen erneut anheben, wird die chinesische Notenbank (PBOC) Volkswirten zufolge wahrscheinlich darauf reagieren. Damit würde sie versuchen, größere Schwankungen an den Börsen zu unterbinden, und zugleich ein Zeichen setzen, dass sie stärker gegen die Verschuldung im Land vorgehen wird. Letzteres hat bereits Ministerpräsident Li Keqiang zum Auftakt des jährlichen Volkskongresses am Montag angekündigt.

Der Fed-Beschluss fällt nur einen Tag nach dem Ende des Volkskongresses. Auf diesem dürfte aller Voraussicht nach Chinas langjähriger Notenbank-Chef Zhou Xiaochuan abgelöst werden. Als Favorit für die Nachfolge gilt ...

