Chief Digital Officer entscheiden häufig selbst über ihre Aufgaben, zeigt eine Studie. Doch wer besonders gut ist, macht sich überflüssig.

Während Führungskräfte, die ihren Job besonders gut machen, normalerweise mit mehr Budget und Mitarbeitern oder zusätzlicher Entscheidungsgewalt belohnt werden, macht sich eine andere Berufsgruppe überflüssig, wenn sie erfolgreich arbeitet - die Chief Digital Officer (CDO). Davon sind die Interviewpartner für eine aktuelle Studie der Personal- und Managementberatung Kienbaum überzeugt.

"Wenn wir unseren Job gut machen, gibt es uns nicht mehr", sagt zum Beispiel Elke Katz, CDO bei Ratiopharm. Und Sport-Scheck-CDO Jan Kegelberg sagt: "Der CDO ist nicht für die Ewigkeit." Seine Begründung: "Wir werden so digital sein und so vernetzt denken und arbeiten müssen, dass in fünf oder spätestens zehn Jahren alle Führungspersonen digital denken müssen."

Der Digitalisierung sei Dank ist der Posten des Digitalchefs in deutschen Führungsetagen immer häufiger zu finden - zumindest, wenn man auf die Dickschiffe im Dax blickt. Laut einer Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin haben inzwischen 40 Prozent der Dax-Unternehmen, darunter die Allianz, BASF, Bayer, BMW, Daimler, Deutsche Bank, Eon, Merck und SAP, einen CDO oder eine vergleichbare Position.

Verschwindend klein ist derzeit noch die Zahl der MDax-Unternehmen - hier haben nur vier Prozent der Firmen einen Chief Digital Officer berufen.

Ist er jedoch im Amt, treibt der "Nerd vom Dienst" alle digitalen Themen voran und bemüht sich, auch die Mitarbeiter mitzunehmen. "Der Chief Digital Officer hat das Recht und auch die Pflicht, sich jeden Unternehmensprozess anzusehen und zu überlegen, wie man ihn verbessern könnte", erläutert der Personalberater Dwight Cribb in einem Fachbeitrag auf CIO.de.

Er bezeichnet den CDO als einen "Störenfried, der überall reingucken will und damit kolossal nervt." Ein Vollzeitjob also, den andere Vorstände meist nicht mittragen können. Ein Job, der nicht nur Datenverständnis, sondern auch Mut und Überzeugungskraft ...

