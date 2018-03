Schlieren (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100001544 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100001544 -



Mehr Raum, mehr Power, mehr Gänsehaut - der neue Mercedes-AMG GT

4-Türer liefert Fahrerlebnisse in neuen Dimensionen und erweitert die

AMG Modellfamilie. Dabei knüpft das neue Coupé als erster viertüriger

Sportwagen aus Affalterbach direkt an die legendären Erfolgsmodelle

SLS und AMG GT an. Als weiteres selbstständig von Mercedes-AMG

entwickeltes Fahrzeug verbindet es einzigartiges Design, hohen

Komfort und herausragende Sportwagen-Technik mit einem athletischen,

viertürigen Fastback-Layout. Damit bietet es mehr Raum und mehr

Nutzungsmöglichkeiten. Die konsequente Erweiterung der AMG GT Familie

durch das 4-Türer Coupé öffnet somit das Sportwagensegment für jene

Kunden, die ein Fahrzeug für den täglichen Einsatz suchen, aber nicht

auf die einzigartige Performance von Mercedes-AMG verzichten wollen.



Längs- sowie Querdynamik auf höchstem Niveau und eine markante

Silhouette mit klassischen Proportionen reihen das Mercedes-AMG GT 4

Türer Coupé auf den ersten Blick in das Portfolio seiner zweitürigen

Brüder ein. Das expressive Design mit tief gezogener Motorhaube,

dominanter Front und muskulöser Körpersprache verdeutlicht die

sportlichen Gene des viertürigen Coupés, das als jüngstes Modell der

AMG Familie neue Standards setzt: Als erstes viertüriges AMG GT

Modell vereint es hohen Alltagskomfort mit vielschichtigen

Individualisierungsmöglichkeiten sowie modernster

Sportwagen-Technologie.



"Das neue AMG GT 4-Türer Coupé verbindet die überzeugende

Rennstreckendynamik unserer zweitürigen Sportwagen mit höchster

Alltagstauglichkeit. In einzigartiger Weise verkörpert es unseren

Markenkern "Driving Performance" und wird mit seiner konsequenten

Auslegung neue Kunden für Mercedes-AMG erschließen", so Tobias Moers,

Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes-AMG GmbH. Der neue AMG

GT 4-Türer liefert besondere Fahrerlebnisse in allen Bereichen und

sorgt mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 315 km/h sowie mit

seiner Fahrdynamik für einen souveränen Auftritt in allen

Lebenslagen. Moderne, kraftvolle R6- und V8-Motoren mit einem

Leistungsspektrum von 320 kW (435 PS) bis 470 kW (639 PS) ermöglichen

völlig neue Fahrerlebnisse und verbinden überzeugende Fahrwerte mit

zeitgemäßer Effizienz.



Der Innenraum des ersten viertürigen AMG GT Modells ist nicht nur

charakterisiert von eleganter Coolness, sondern auch von hochmodernen

Features: Innovative Bedieneinheiten lassen sich intuitiv steuern und

nach Wunsch konfigurieren. Die Verschmelzung von hoher

Individualisierung und Sportwagentechnologie, die den Fokus noch

intensiver auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Kunden legt, wird auch

an der Fülle an Ausstattungspaketen und Einzeloptionen ersichtlich.

Zudem erfüllt der neueste Wurf aus Affalterbach auch bezüglich seiner

hohen Fahrdynamik das Markenversprechen von Mercedes-AMG und setzt

auch auf der Rennstrecke die Benchmark in seinem Segment.



Originaltext: Mercedes-Benz Schweiz AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001544

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100001544.rss2



Kontakt:

Artur Demirci, Tel.: +41 (0)44 755 8823, artur.demirci@daimler.com