Ordereingang der US-Industrie fällt im Januar

Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Januar nach fünf Monaten mit Zuwächsen wieder gefallen. Der Rückgang betrug 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Minus von 1,5 Prozent gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte, ergab sich für den Vormonat ein Anstieg von revidiert 1,8 Prozent, nachdem vorläufig ein Plus von 1,7 Prozent gemeldet worden war.

Kaplan: US-Notenbank sollte bald mit Zinserhöhungen beginnen

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Dallas, Robert Kaplan, rechnet weiter damit, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr drei Mal anheben wird. Die Zentralbank sollte "aber bald damit anfangen", sagte Kaplan in einem CNBC-Interview. Der Arbeitsmarkt scheine bei oder schon jenseits der Vollbeschäftigung zu sein. Die Arbeitslosenquote könnte 2018 unter 4 Prozent fallen, was den Löhnen Auftrieb geben könnte.

Mexiko droht mit Gegenmaßnahmen im Fall von US-Strafzöllen

Mexiko hat für den Fall von US-Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte Gegenmaßnahmen angekündigt. Sein Land sei durchaus in der Lage zu reagieren und werde dann Zölle auf "politisch sensible" Güter aus den USA erheben, sagte Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo am Dienstag dem Sender Televisa. Derzeit analysiere die mexikanische Regierung, welche Produkte in Frage kämen. Mexiko werde sie dann bekanntgeben, wenn klar sei, was genau die US-Regierung tue.

Berenberg/Schmieding: Fed kein Problem, Protektionismus vielleicht

Der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, hält die Angst vor einem restriktiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank für übertrieben, auch wenn er die US-Lohninflation prinzipiell für die größte Bedrohung des gegenwärtigen Wirtschaftsaufschwungs hält. Mehr konkrete Sorgen machen ihm der zunehmend protektektionistische Kurs von US-Präsident Donald Trump und der Wahlausgang in Italien, wie Schmieding sagte.

Gabriel bekundet Willen zur Annäherung an die Türkei

Deutschland und die Türkei steuern nach Einschätzung von Außenminister Sigmar Gabriel auf eine Normalisierung ihrer Beziehungen zu. "Wir haben in den letzten Wochen und Monaten Fortschritte erzielt", sagte der SPD-Politiker am Dienstag beim Besuch seines türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu in Berlin. Es gebe eine Reihe von Gesprächsformaten, "die wir jetzt wieder in Gang setzen wollen".

Scheuer lehnt blaue Plakette ab

Der designierte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ist wie seine Vorgänger gegen eine blaue Plakette für schadstoffärmere Dieselfahrzeuge. "Die blaue Plakette ist fachlich begründet falsch und bedeutet in der Folge Fahrverbote", sagte Scheuer der Passauer Neuen Presse laut deren Internetseite. Es müsse hart daran gearbeitet werden, den Schadstoffausstoß zu verringern und die Luft zu verbessern.

Schiedsgerichte bei innereuropäischen Handelsstreitigkeiten unzulässig

Vereinbarungen zu Schiedsgerichten bei Handelsstreitigkeiten zwischen Staaten innerhalb der Europäischen Union verstoßen gegen Unionsrecht, wenn diese Streitigkeiten nicht von ordentlichen Gerichten überprüft werden können. Dies entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Streit um einen Schiedsgerichtsfall zwischen der Slowakei und einem niederländischen Versicherungskonzern. Weil dem Urteil zufolge im EU-Binnenmarkt Unionsrecht gilt, können letztlich nur ordentliche Gerichte über solche Streitigkeiten befinden.

Polens Regierung treibt umstrittene Justizreformen voran

Die nationalkonservative Regierung in Polen treibt ihre umstrittenen Justizreformen weiter voran. Die Abgeordneten der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) stimmten am Dienstag im Parlament dafür, die bisherigen Mitglieder des Nationalen Justizrats durch eigene Kandidaten zu ersetzen. Grundlage ist ein im vergangenen Jahr verabschiedetes Gesetz, nach dem die 15 Richter des Justizrats nicht mehr von anderen Richtern gewählt werden, sondern vom Parlament.

