Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Dr. David Estapé, langjähriger Biotech-Experte mit 22-jähriger Berufserfahrung, wird die CRB Group GmbH als Subject Matter Expert für den Biotechnologie-Bereich mit Sitz in Basel in der DACH-Region unterstützen.



Derzeit betreut Dr. David Estapé als Life-Sciences-Technologiemanager bei einem international tätigen Anlagenbauer Biotech-Projekte weltweit. Als langjähriges aktives Mitglied der International Society for Pharmaceutical Engineering, der BioPhorumOperations Group und der Parenteral Drug Association unterstützt er die Pharmaindustrie.



"David ist ein Experte in der biotechnologischen Industrie. Er ergänzt unser Team mit seiner Expertise im wachsenden biotechnologischen Europageschäft und trägt zur weltweiten CRB Strategie bei", sagte Brian Peasley (https://www.crbusa.com/brian-peasley), Teamleiter bei CRB in Basel.



"Wir freuen uns darüber, dass David sich entschieden hat zur CRB nach Basel zu kommen um mit uns unsere Anstrengungen im Bereich der Engineeringdienstleistungen in der Region voranzutreiben. Er ist eine große Bereicherung für unser Processengineeringteam vor Ort und wird zusammen mit seinen Subject Matter Expert Kollegen in den USA die Prozesstechnologie der Biotech Projekte für unsere Globalen Keyaccounts optimieren." sagte Hermann Schwarzkopf, Geschäftsführer bei der CRB in Basel



Dr. David Estapé wird uns bei unseren Kunden mit seinem Know-how im Biotechnologiebereich (https://www.crbusa.com/biotechnology), insbesondere in Bezug auf Front-End-Engineering, Prozesstechnologie, Zulassungsfragen, GMP Anforderungen, fortschrittliche Anlagenplanung und strategische Planung unterstützen. David wird von Basel aus agieren. Gemeinsam mit seinen Kollegen der 15 CRB-Büros (https://www.crbusa.com/our-locations) wird er seine Fähigkeiten und Erfahrungen im Bereich der Biotechnologie einbringen.



"Sich dem CRB Team anzuschliessen, dass sich durch gute Qualität auf dem Markt heraushebt motiviert mich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen der CRB, die leidenschaftlich die Life-Sciences-Industrie in der DACH-Region unterstützen. Ich habe im Laufe der Jahre mit vielen Experten der CRB in verschiedenen Workshops als Mitglied der ISPE zusammengearbeitet und freue mich schon jetzt auf die positiven Auswirkungen, die unser zukünftiges Dienstleisuntgsportfolio für die Pharma Industrie haben wird", sagte Dr. David Estapé.



Informationen zur CRB Group GmbH



CRB Group GmbH (http://www.crbgroup.com/) ist ein Unternehmen, das in den Bereichen Engineering, Architektur und Consulting im europäischen Life-Sciences-Markt tätig ist mit Sitz in Basel. Die Muttergesellschaft der CRB Group GmbH, Clark, Richardson and Biskup Consulting Engineers (http://www.crbusa.com/), hat ihren Sitz in den Vereinigten Staaten und ist seit über 30 Jahren der führende Anbieter von Design- und Consulting-Lösungen für den weltweiten Life-Sciences-Markt. Mit erstklassigem technischem Know-how und einer Mitarbeiteranzahl von über 1.000 sucht CRB fortwährend nach den richtigen Lösungen für Kunden und deren technische Herausforderungen, für Neubauten von Bulk Biotechanlagen sowie auch für Prozessanlagenerweiterungen.



Pressekontakt in den Vereinigten Staaten: Katie Helmsing CRB katie.helmsing@crbusa.com



Pressekontakt in der Schweiz: Patricia Zoebelin CRB Patricia.zoebelin@crbgroup.com



