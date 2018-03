Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Yeahmobi, die Plattform für Mobile Performance Marketing, verkündete den offiziellen Beitritt zum Tech Lab des Interactive Advertising Bureau (IAB) als Mitglied seiner openRTB-Arbeitsgruppe.



Das IAB Tech Lab ist ein unabhängiges, internationales Forschungs- und Entwicklungskonsortium mit der Aufgabe, globale technische Normen für die Industrie zu erarbeiten und Unternehmen bei deren Implementierung zu helfen. Sein Ziel ist es, die Industrie zusammenzubringen, Reibungspunkte zu vermeiden und das sichere Wachstum der Industrie zu fördern.



In den vergangenen Jahren war IAB aktiv an der Trendanalyse von Entwicklungen in der Industrie beteiligt. Gerade hat es ein neues Mess-Compliance-Programm herausgebracht, das Unternehmen zur Implementierung kritischer Industrie-Messnormen anhält. Ferner arbeitet es auch an der Bekämpfung betrügerischen Internetverkehrs, der der gesamten Geschäftsumgebung schadet.



Die Mitglieder des Tech Lab sind nach ihren jeweiligen Stärken gegliedert. Yeahmobi stößt zur OpenRTB-Arbeitsgruppe dazu, die an der kontinuierlichen Aktualisierung des OpenRTB-Protokolls arbeitet. Das heute von DSP auf der ganzen Welt verwendete RTB-Protokoll geht auf die Arbeit dieser Gruppe zurück. Sie engagiert sich für technologische Arbeit und Teilnehmer müssen Produktinhaber sein oder sonstige technische Bezugspunkte aufweisen.



Yeahmobi ist ein führender Akteur im Bereich Mobile Performance Marketing und hilft Mobiltechnikunternehmen bei internationalem Wachstum, Aktivnutzerakquise und Bestandsmonetisierung. Yeahmobi bietet eigen Technikprodukte wie YeahTargeter und YeahDSP. YeahTargeter ist ein Retargeting-Tool, das speziell für E-Commerce-Werbetreibende konzipiert ist. YeahDSP integriert Premium-Internetverkehrsquellen und ermöglicht Real Time Bidding aufseiten des Werbetreibenden.



Durch seine technologischen Entwicklungserfolge hat Yeahmobi seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, an der Entwicklung der neuesten OpenRTB-Spezifikation zusammen mit weiteren Gruppenmitgliedern, wie Amazon, Google, Twitter, FOX Networks und anderen, mitzuarbeiten.



Nach seinem Beitritt zum IAB Tech Lab wird Yeahmobi in der Lage sein, der Industrienorm genau zu folgen und Technikprodukte so zu aktualisieren, dass sie den globalen Technologiekriterien entsprechen.



Dazu Daisy Wu, Vizepräsidentin und Leiterin des internationalen Geschäftsbereichs von Yeahmobi: "Yeahmobi integriert den globalen Internet-Werbeverkehr und dient Kunden auf der ganzen Welt. Nachdem wir Mitglied des IAB Tech Lab geworden sind, können wir die neuesten Technologietrends genau verfolgen und mit führenden Akteuren in der mobilen Werbe- und Marketingindustrie kommunizieren."



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/650309/Yeahmobi_iab_Tech_Lab.jpg



