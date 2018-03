WIEN/LEOBEN/RIED IM INNKREIS (dpa-AFX) - Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S und der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC ziehen am 19. März in den Leitindex ATX der Wiener Börse ein. Im Gegenzug scheiden der Zucker-, Stärke- & Fruchtkonzern Agrana und der Lichtkonzern Zumtobel aus dem ATX aus. Das hat die halbjährliche Überprüfung der Zusammensetzung des ATX ergeben, teilte die Wiener Börse am Dienstagabend mit.

Für die FACC AG ist es das erste Mal in ihrer Börsengeschichte, dass sie in den Leitindex aufgenommen wird. Neben den Änderungen in der Zusammensetzung kommt es zu keinen Anpassungen der Streubesitzfaktoren. Die neue Zusammensetzung des Leitindex ATX wird am Montag, 19. März 2018, wirksam./ggr/APA/das

ISIN AT0000999982 AT0000837307

AXC0289 2018-03-06/20:25