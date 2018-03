Micropep Technologies, Entwickler einer neuen Nicht-GVO-Generation von Bioherbiziden und Biostimulatoren, ist die dritte Investition des Sofinnova IB I-Fonds in industrielle Biotechnologie

Sofinnova IB I, kürzlich mit €125 Mio. bewertet, ist der größte europäische Fonds, der sich einem nachhaltigen Umstieg der Chemieindustrie verschrieben hat.

Sofinnova Partners, eine führende europäische Venture-Capital-Firma, die sich auf Life Sciences spezialisiert, meldete heute eine Investition in Micropep Technologies, ein Biotech-Unternehmen mit Fokus aus biologische Alternativen zu Agrochemikalien, im Wert von €4 Mio. Sofinnova Partners wird damit neben IRDInov und Toulouse Tech Transfer zum führenden Anteilseigner des Unternehmens. Sofinnova Partners investierte mittels seines vor kurzem mit €125 Mio. bewerteten Fonds Sofinnova IB I, der sich ganz dem nachhaltigen Umstieg der Chemieindustrie verschrieben hat und der größte europäische Fonds für diesen schnell wachsenden neuen Bereich ist.

Nach Agrosavfe, einem Unternehmen, das sich auf biologische Moleküle konzentriert, um chemische Fungizide und Insektizide zu ersetzen, ist Micropep die zweite Investition von Sofinnova IB1 in den Agrar-Biotechnologiesektor und die dritte insgesamt. Sofinnova Partners investiert seit 2009 in industrielle Biotechnologie und weist derzeit ein Portfolio von 11 Unternehmen in Europa und Nordamerika auf, die sich in verschiedenen Phasen der Reife befinden. Sie reichen von Unternehmen in der Proof of Concept-Phase wie Enobraq in Toulouse, die unter Verwendung von C0 2 als Kohlenstoffquelle Mikroorganismen entwickelt, bis hin zur kommerziellen Phase wie Avantium in Amsterdam, die unter Verwendung eines erneuerbaren Rohmaterials einen völlig neuartigen Kunststoff entwickelt.

Micropep wurde 2016 in Toulouse gegründet und fokussiert auf Bioherbizide und Biostimulatoren. Das Unternehmen nutzt die natürlichen Moleküle von Pflanzen, sog. "Mikropeptide", um kurzzeitig die Expression ihrer Gene zu steuern und das Pflanzenwachstum zu regulieren, aber gleichzeitig ihre DNS intakt zu lassen. Das Unternehmen arbeitet derzeit an vier Entwicklungsprogrammen: Auskeimung, Blütenbildung, Wachstum und Unkrautbekämpfung. Der Finanzierungserlös wird dazu eingesetzt werden, die Technologieplattform zu stärken, die F&E-Programme des Unternehmens bis zum Proof of Concept weiter voranzutreiben und bei starkem internationalem Fokus das kommerzielle Wachstum einzuleiten.

Denis Lucquin, geschäftsführender Gesellschafter bei Sofinnova Partners, meint: "Wir freuen uns, Micropep unterstützen zu können. Dieses junge Unternehmen hat alle notwendigen Eigenschaften, auf die wir achten: eine bahnbrechende Technologie mit starker kommerzieller und Umweltauswirkung sowie klare Geschäftsziele, die von visionären Unternehmern vorangetrieben werden

Thomas Laurent, CEO und einer der Gründer von Micropep, fährt fort: "Die Unterstützung durch Sofinnova Partners bedeutet einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Micropep. Das Know-how und Fachwissen des Unternehmens in Kombination mit einem einmaligen internationalen Netzwerk validiert die Arbeit, die wir bislang geleistet haben, und stellt einen wichtigen Vorteil für unser Wachstum und unser Ziel dar, die Landwirtschaft zu revolutionieren.

