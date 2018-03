Düsseldorf (ots) - Der Säure-Anschlag auf den Innogy-Finanzvorstand Bernhard Günther könnte nach Informationen aus Ermittlerkreisen private Motive gehabt haben. Das berichtet die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Mittwochausgabe). Der Überfall stehe demnach in keinem direkten Zusammenhang mit dem Beruf des Opfers. Die Staatsanwaltschaft war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Zuvor hieß es aber, dass in alle Richtungen ermittelt werde. Günther war am Sonntagmorgen in der Nähe seines Wohnhauses in Haan von zwei Unbekannten überfallen worden, die ihm Säure ins Gesicht schütteten. Günther erlitt schwerste Verätzungen und ist weiter in einer Spezialklinik.



