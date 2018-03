Halle (ots) - Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer ist nicht zu beneiden. Seit Monaten rennt er mit Versprechungen durch sein Land: Neue Lehrer, neue Polizisten, mehr Geld für die Dörfer. Zuhören, Solidarität leben, fröhlich sein, den Zusammenhalt stärken - der Mann hat viel zu tun in einem Bundesland, in dem sich Probleme von Abwanderung bis Fremdenhass seit Jahren deutlicher und schärfer zeigen als anderswo. Wie ein Feuerwehrmann muss er Politik machen und mit Millionenbeträgen Brände löschen, die seine Vorgänger ignorierten. Kretschmer zahlt den Preis für die Arroganz, mit der die CDU seit 1990 selbstherrlich regierte. Vermutlich hat er nicht genug Zeit für echte Erfolge.



