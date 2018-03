Halle (ots) - Nun ist es der Bus, der auf die Schiene drängt. Unter der Marke "Flixtrain" will der Fernbusanbieter Flixbus in den Fernzugverkehr einsteigen. Das Unternehmen hat bewiesen, dass es der Bahn vor allem junge preisbewusste Kunden abjagen kann - mit günstigen Tickets, WLAN und einem umfangreichen Liniennetz. Doch auf der Schiene gelten andere Regeln. So wird Flixtrain bei der Bahn die Nutzung des Schienennetzes beantragen und dafür zahlen müssen. Der Schritt ist deshalb mutig, doch mit dem Know-how und dem Geld der Mutter Flixbus könnte er gelingen. Die Kunden würde es freuen.



