Der EUR/USD-Wechselkurs konsolidiert wichtige Gewinne und bewegt sich in Richtung des vierten Tagesplus in Folge. Ein schwächerer US-Dollar hat das Paar am Dienstag gen Norden geschoben und somit setzt sich die aus der Vorwoche losgetretene Erholung von den 1-Monatstiefs bei 1,2150 fort. Der Euro stieg während der US-Sitzung auf 1,2419 und damit auf ...

