PALO ALTO, Kalifornien, USA, 6. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Symphony Software Foundation (https://hubs.ly/H0bbchH0) (die Stiftung), die gemeinnützige Organisation, die Open-Source-Software-Innovationen im Bereich Finanzdienstleistungen fördert, wird am 14. November 2018 ihr zweites Open Source Strategy Forum (https://hubs.ly/H0bb7pG0) abhalten. Nach dem Erfolg des Events im Jahr 2017 bei der BNY Mellon in New York City findet das Open Source Strategy Forum dieses Jahr in London statt, ein weiteres globales Epizentrum für Finanzdienstleistungen und die Fintech-Revolution. Die Links Call For Papers (https://hubs.ly/H0bb6MV0) und Sponsor (https://hubs.ly/H0bb6My0)Application (https://hubs.ly/H0bb6My0) wurden heute freigegeben.

Die letztjährige Auftaktveranstaltung lockte über 300 Teilnehmer von weltweit führenden Finanzdienstleistungsinstituten, Fintechs, Integratoren und Anbietern an. Das Programm bot Grundsatzreden von Vordenkern aus den Bereichen Open Source und Finanzdienstleistungen, 28 Präsentationen und mehrere interaktive Podiumsveranstaltungen. Es traten branchenführende Redner wie Amber Baldet (J.P. Morgan), Jim Jagielski (Capital One, The Apache Software Foundation), John Stecher (Barclays), whurley (William Hurley of Goldman Sachs), Heather Meeker (O'Melveny & Myers), Nithya Ruff (Comcast), Cynthia Rich (GitHub) und Joe McCann (NodeSource) auf.

In diesem Jahr konzentriert sich das OSSF weiterhin auf Führungskräfte, leitende Technologen und Compliance-Experten von Finanzdienstleistern, die Innovationen durch Open Source vorantreiben möchten. Zudem wird das Forum seinen Fokus auf Finanzdienstleistungsentwickler ausweiten, die Open-Source-Technologien nutzen, entwickeln und zu diesen beitragen. Der Zeitplan lässt reichlich Zeit für Vernetzungen, um die Zusammenarbeit und den Aufbau von Communitys zu fördern.

Die Teilnehmer werden von führenden Finanztechnologieanbietern erfahren, wie sie Open Source nutzen können, um ihre Geschäftsziele schneller zu erzielen. Außerdem erfahren sie, wie sie Best Practices für die Open-Source-Zusammenarbeit implementieren, Open Source in die Lieferkette von Unternehmenssoftware integrieren und die technischen und Compliance-Hürden überwinden können, die speziell für Finanzdienstleister wichtig sind. Das Event wird von der Symphony Software Foundation durchgeführt, die über eine vielfältige Mitgliedschaft bei Instituten und Plattformorganisationen im Bereich Finanzdienstleistungen sowie über nachgewiesene Erfahrung bei der Förderung von Open-Source-Innovationen im Finanzdienstleistungssektor verfügt.

"Die Einführung der Open-Source-Methodik ist nur ein Teil der Gleichung. Wie in jedem Change-Management-Prozess ist auch hier der geschäftliche Nutzen letztlich ausschlaggebend für die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen. Erst wenn Führungskräften das ,Warum' bewusst wird - das wahre Potenzial der Nutzung von Open Source für die Weiterentwicklung ihrer Geschäftsstrategie -, wird es ein fruchtbares Open-Source-Engagement geben", sagte Gabriele Columbro, Executive Director bei der Symphony Software Foundation. "Das diesjährige Open Source Strategy Forum wird Wall-Street-Führungskräfte und die Grassroots-Entwickler-Community zusammenbringen, um dieses Engagement zu verwirklichen und die Bedürfnisse der modernen technischen Belegschaft mit den Anforderungen der Entscheidungsträger zu verbinden."

Jim Jagielski, Mitgründer und stellvertretender Vorsitzender der Apache Software Foundation, sagte: "Dieses Event ist eine wichtige und immer bedeutender werdende Gelegenheit für Finanzdienstleister, reales Wissen über die Nutzung von und Beiträge zur Open-Source-Software unter einzigartigen Fintech-Bedingungen zu erlangen. Die Eröffnungsveranstaltung im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg und füllte eine seit langem bestehende Lücke im Finserv-Ökosystem, indem sie sich direkt auf die Themen und Lösungen konzentrierte, die für diese Community von Interesse sind. Da die Finanzdienstleister auf Innovation und eine echte digitale Strategie setzen, ist das Open Source Strategy Forum die erste und wichtigste Konferenz und ein Event, das man unbedingt besuchen muss."

Das Open Source Strategy Forum bietet Vorträge von Bankmanagern, Open-Source- und Enterprise-Vordenkern sowie erfahrenen Anwälten. Die Sitzungen reichen von Kurzvorträgen im TED-Stil bis hin zu längeren, vertiefenden Sitzungen, die sich sowohl mit den Herausforderungen der Geschäfts- und Technologiestrategie als auch mit den Entwickler-Inhalten zu innovativen Open-Source-Fintech-Technologien befassen.

Registrieren Sie sich im Open Source Strategy Forum für Updates und reichen Sie einen Call For Papers (https://hubs.ly/H0bb6MV0) und eine Sponsor (https://hubs.ly/H0bb6My0)Application (https://hubs.ly/H0bb6My0) ein. Wenn Sie weitere Details benötigen, senden Sie uns eine E-Mail (mailto:press@symphony.foundation) unter press@symphony.foundation (mailto:press@symphony.foundation).

Über Symphony Software Foundation

Die Symphony Software Foundation ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die eine Open-Source-Community und ein Entwicklungs-Ökosystem aufbaut, um Innovationen bei Finanzdienstleistern zu fördern. Die Community nutzt Symphony, Open-Source-Plattformen und offene Standards, um die effiziente Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen in dieser Branche weiter voranzubringen. Die Stiftung ermöglicht allen seinen Open-Source-Mitarbeitern die Nutzung einer Open Developer Platform (https://hubs.ly/H0bbd9M0) (ODP), die offenen API-Zugriff auf Symphony und einen konformen Open-Source-Entwicklungsprozess bietet.

Die OSS-Projekte der Stiftung sind Apache-2.0-lizenziert und stehen auf GitHub zur Verfügung (https://github.com/symphonyoss/)

Um auf ODP zuzugreifen, ziehen Sie unsere Dokumentation (https://hubs.ly/H0bbcC00) zurate

Um mehr über OSSF zu erfahren, besuchen Sie opensourcestrategyforum.org (https://hubs.ly/H0bb7pG0)

Mitglied werden: symphony.foundation/become-a-member (https://hubs.ly/H0bbcjD0)

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/497bcbe5-4b23-464b-96e7-d5e552f86d9e (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/497bcbe5-4b23-464b-96e7-d5e552f86d9e)

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60ca70fc-b1b4-4851-9a83-2d50e6ffbf5e (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60ca70fc-b1b4-4851-9a83-2d50e6ffbf5e)

Weitere Informationen:

Im Namen der Symphony Software Foundation

Tinne Teugels

E-Mail: tinne@symphony.foundation

(mailto:tinne@symphony.foundation)press@symphony.foundation

(mailto:press@symphony.foundation)Telefon: +1 (646) 520 5548

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Symphony Software Foundation via Globenewswire