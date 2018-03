NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Die jüngste Entspannung im Konflikt um Nordkorea konnte die US-Papiere, die am Markt als sicherer Anlagehafen geschätzt werden, nur kurzzeitig etwas belasten. Zuvor war bekannt geworden, dass sich Süd- und Nordkorea auf ein gemeinsames Gipfeltreffen Ende April geeinigt haben.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 100 Punkten. Sie rentierten mit 2,24 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen kaum verändert bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,64 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen minimal auf 98 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,88 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 11/32 Punkte auf 97 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,14 Prozent./das

