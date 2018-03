Schanghai (ots/PRNewswire) - Am 6. März veranstaltet Haier, weltweit Nummer eins unter den Marken für Haushaltsgroßgeräte, im Vorfeld seines Auftritts bei der Appliances & Electronics World Expo 2018 (AWE 2018) in Schanghai eine Konferenz (die "Konferenz"), in deren Rahmen seine Smart Home-Service Robot Strategy 1.0 besprochen werden soll und das Unternehmen offiziell den Start seines Engagements im Bereich Service-Roboter bekannt geben wird. Auf dieser Konferenz geht es auch um eine strategische Partnerschaft zwischen Haier und der Soft Bank Robotics Group Corp. (SBRG). Beide Seite werden sich die Hand reichen, um den Markt für Service-Roboter in den Bereichen Smart Store und Smart Home in China auszuloten, wobei hier der humanoide Roboter "Pepper" von der SBRG den Anfang machen wird. Zudem werden die beiden Parteien gemeinsam eine Sonderversion von Pepper für Smart Store und Smart Home entwickeln, die auf dem Betriebssystem U+ (U+OS) basiert, einem offenen, von Haier entwickelten System.



"Pepper", der humanoide Roboter von der SBRG, ist der erste Roboter, der in die Smart-Home-Plattform von Haier integriert wird. Der Roboter hat ein menschenähnliches Aussehen und kann mit einer Vielzahl von intelligenten Haushaltsanwendungen und -geräten verbunden werden. Seine einmalige aktive und emotionale Interaktionsfähigkeit wird zu einer besseren Kommunikation zwischen Mensch und Maschine führen. So kann Pepper beispielsweise als Butler dienen, indem er sämtliche intelligenten Haushaltsgeräte von Haier im Haus koordiniert und sie auf Grundlage der jeweiligen Wünsche jeder Familie optimiert. In den nächsten fünf Jahren will Haier seine Service-Roboter-Abteilung hin zu einer unabhängigen Geschäftseinheit weiterentwickeln und strebt darüber in der Branche für Hausroboter eine führende Position an. Haier hat auf den Ebenen Vertriebskanäle, Service und Produkte bereits Vorbereitungen getroffen, um energisch für eine größere Popularität des Smart Home zu sorgen, und die Partnerschaft mit der SBRG wird die Strategien beider Seiten stärken.



"Der Service-Roboter ist eine natürliche Erweiterung und eine wirksame Ergänzung der Smart-Home-Strategie von Haier", sagte Wang Ye, Vice President der Haier Home Appliance Industry Group und Geschäftsführer des Advanced Innovation Center. "Haier wird auch weiterhin die Eigenschaften und Funktionen verbessern, die Verbrauchern mit den Service-Robotern in ihrem Smart Home zur Verfügung stehen sollen, womit auch die Entwicklung der Branche beschleunigt wird."



Wang führte weiter aus: "Des Weiteren wird die Zusammenarbeit zwischen der SBRG und Haier beiden Unternehmen die Möglichkeit eröffnen, neue Wege zu erkunden, wie Roboter im häuslichen, aber auch im gewerblichen Bereich eingesetzt werden können."



Informationen zu Haier



Haier ist die weltweite Nummer eins unter den Marken für Haushaltsgroßgeräte mit einem Marktanteil von 10,5 Prozent. (Quelle: Euromonitor International Limited; Umsatzvolumen (in Stückzahlen) basierend auf den Daten aus 2017). Zu den Marken der Group gehören derzeit unter anderem Haier, Casarte, Leader aus der Volksrepublik China, GE Appliances aus den USA, AQUA aus Japan und Fisher & Paykel aus Neuseeland. Jede dieser Marken verfügt über ihre eigene Marktposition und bietet Nutzern ein eigenes Smart-Home-Erlebnis. Die Haier Group betreibt 66 Handelsunternehmen, 10 Zentren für Forschung und Entwicklung, 108 Produktionsstandorte und 24 innovative Industrieparks mit mehr als 73.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Die Haier Group verfügt über ein weltweites Vertriebsnetz, das aus 143.300 Verkaufsstellen in insgesamt mehr als 160 Ländern besteht. Im Jahr 2017 lag der Umsatz der Haier Group bei 241,9 Milliarden Renminbi und verzeichnete im Jahresvergleich ein Wachstum von 20 Prozent. Haier ist heute die weltweit führende Marke für Haushaltsgroßgeräte und befindet sich derzeit im Umbau von einem traditionellen Hersteller hin zu einer offenen Unternehmensplattform. Haier wird sein Unternehmensumfeld auf soziale Netze und kommunale Ökonomien ausweiten und baut gleichzeitig ein Smart-Home-Umfeld auf, womit kontinuierlich der Wert von Haier-Produkten und -Dienstleistungen für Anwender verbessert wird und weltweit Smart-Home-Erlebnisse mit Qualitätsprodukten miteinander verbunden werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.haier.net/en/



OTS: Haier Group Co. Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72138 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72138.rss2



Pressekontakt: Haier Home Appliance Industry Group PR Office ?+86?0532-8893 7947 lix.690@haier.com