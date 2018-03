Sparkol, Entwickler der führenden Whiteboard-Erklärvideo-Software VideoScribe und des vor kurzem eingeführten Produkts StoryPix, gab heute bekannt, dass es seinen Geschäftsbereich für Unternehmensdienstleistungen und dessen Angebotsspektrum erweitert hat.

Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr aufgrund der gestiegenen Nachfrage sein Vertriebsteam in Europa und Australien vergrößert hatte, investierte es in seinen Geschäftsbereich Unternehmensdienstleistungen, zu dem die Bereiche Videoproduktion, Online- und Vor-Ort-Schulungen, die optionale Bereitstellung einer kompletten markenbasierten Corporate Identity sowie der Zugang zu einem globalen Netz professioneller Illustratoren und Grafikdesigner für das Erstellen kundenspezifischer Inhalte zählen.

Das Leistungsangebot umfasst:

Markenanimation Das unternehmensinterne Team arbeitet eng mit dem Kunden zusammen, um Unternehmens- und Markenbotschaften auf lebendige Weise zu transportieren und die Aufmerksamkeit des Publikums zu wecken angefangen bei der Erstellung des Storyboards bis hin zum fertigen Endprodukt.

Das unternehmensinterne Team arbeitet eng mit dem Kunden zusammen, um Unternehmens- und Markenbotschaften auf lebendige Weise zu transportieren und die Aufmerksamkeit des Publikums zu wecken angefangen bei der Erstellung des Storyboards bis hin zum fertigen Endprodukt. Online- und Vor-Ort-Schulungen Das Schulungsteam von Sparkol bietet auf die Anforderungen zugeschnittene, intensive Schulungen, damit alle Abteilungen die Software optimal nutzen können.

Das Schulungsteam von Sparkol bietet auf die Anforderungen zugeschnittene, intensive Schulungen, damit alle Abteilungen die Software optimal nutzen können. Kundenspezifische Illustrationen Das globale Grafikernetz liefert hervorragende Animationen für eine Reihe von Geschäftsmaterialien zum Einsatz bei Messen, Verkaufsaktionen und neuen Kampagnen.

Das globale Grafikernetz liefert hervorragende Animationen für eine Reihe von Geschäftsmaterialien zum Einsatz bei Messen, Verkaufsaktionen und neuen Kampagnen. Das Animations-Starterkit Dieses Paket umfasst die ganze Fülle an Erfahrung und Know-how, die Sparkol zu bieten hat. Es hält für alle Benutzer spezielle, animierte Vorlagen, Illustrationen, Musik und Schulungen bereit, mit denen sich echte Wettbewerbsvorteile, eine höhere Aufmerksamkeit sowie Umsatzsteigerungen erzielen lassen.

Zoe Taylor, CEO von Sparkol, äußerte sich folgendermaßen: "2018 ist ein sehr wichtiges Jahr für Sparkol. Mehrere neue Produkte, neue internationale Vertriebspartner in den Bereichen Bildungswesen und Wirtschaft sowie die Erweiterung unseres Teams und unseres Serviceangebots, damit wir der internationalen Nachfrage gewachsen sind, zeigen ganz deutlich, mit welchem Tempo der Markt für Lernen, Verkauf und Kommunikation per Video wächst. Wir sind in diesen Bereichen weiterhin führend, und diese Ankündigung unterstreicht die beachtliche Arbeit, die unser Serviceteam und unsere Partner geleistet haben."

Videos sind das wichtigste Format für das Marketing und die Bindung des Zielpublikums; 88 Prozent aller Unternehmen geben an, dass Videos einen wichtigen Teil ihrer Marketingstrategie ausmachen. Daher konnte Sparkol eine wachsende Nachfrage nach Unternehmensdienstleistungen sowie nach Unternehmenslizenzen verzeichnen. Markenbezogene Videoinhalte sind bei Verbrauchern aller Altersgruppen das einprägsamste und bevorzugte Inhaltsformat.

"Unternehmen, Bildungseinrichtungen, gemeinnützige Organisationen und sogar Nachbarschaftsgruppen vertrauen auf Sparkol, um in kurzer Zeit herstellerunterstützte Videomarketing- und Social-Media-Inhalte anbieten zu können. Wir konnten einen Nachfragezuwachs von Unternehmen verzeichnen, die maßgeschneiderte Inhalte mit ihrem Markenimage und ihrer Markensprache produzieren möchten, um sich von der Konkurrenz abzuheben", so Richard Jenkins, Commercial Director von Sparkol.

Zu den Kunden, welche die Produkte und Dienstleistungen von Sparkol nutzen, zählen einige der weltweit größten Automobilhersteller, Technologieanbieter und Unternehmensberatungen, Wohltätigkeitsorganisationen sowie lokale und nationale Regierungen. Qlaims, ein Versicherungsunternehmen, das sich auf intelligente IT-Lösungen für die Versicherungswirtschaft spezialisiert hat, beauftragte Sparkol mit der Erstellung eines Videos zur Anwerbung zusätzlicher Einsatzkräfte.

"In einer so hart umkämpften Branche wie der unseren benötigten wir eine ansprechende Methode für die Anwerbung neuer Einsatzkräfte. VideoScribe ist ideal. Sparkol ist reaktionsschnell, und die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen erwies sich als angenehm. Das Endprodukt funktioniert hervorragend und erhält regelmäßig positive Rückmeldungen", so Malcom Harvey, Director von Qlaims.

Sparkol baut sein Team und sein Partnernetzwerk rund um den Globus weiter aus, angeführt vom preisgekrönten Produkt VideoScribe. Weitere Informationen zu den Unternehmensdienstleistungen des Unternehmens finden Sie hier.

--- Ende ---

Über Sparkol

Weltweit führende Unternehmen, Pädagogen und Nutzer aus über 160 Ländern vertrauen auf Sparkol, ein Unternehmen, das mit seiner Vision und der Entwicklung von VideoScribe, seiner Whiteboard-Animationslösung für Erklärvideos, sowie mit StoryPix, einer neuen Videolösung, eine Vorreiterrolle einnimmt. www.sparkol.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180306006651/de/

Contacts:

Bamboo PR im Auftrag von Sparkol

Victoria Morgan

victoria@bamboopr.co.uk