DZ Bank senkt fairen Wert für Baywa-Aktien auf 30 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Baywa-Aktien von 33 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das operative Ergebnis des Vorjahres habe seine Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Heinz Müller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Saatgut-Anbieter dürfte auch 2018 Schwierigkeiten im Getreidehandelsgeschäft haben.

Credit Suisse senkt Ziel für McDonalds - Bleibt 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für McDonalds von 191 auf 175 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Jason West senkte seine Wachstumsschätzungen nach Gesprächen mit US-Franchisenehmern, bleibt jedoch grundsätzlich optimistisch. Anhaltende Marktanteilsgewinne dürften die Papiere der Fast-Food-Kette stützen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Independent Research senkt Vonovia-Ziel auf 42 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Vonovia nach Zahlen von 43 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Immobilienkonzern habe ein solides viertes Quartal hinter sich und den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung biete aber nur noch ein moderates Aufwärtspotenzial für die Aktie.

NordLB senkt Ziel für Evonik auf 30 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Evonik nach Jahreszahlen von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Kennziffern des Spezialchemiekonzerns hätten im Rahmen der zuletzt erhöhten Konzernziele gelegen und die Markterwartungen erfüllt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Begeisterung hätten sie aber ebenso wenig ausgelöst wie die Aussicht auf moderates Wachstum im laufenden Jahr. Die geplante Trennung vom Bereich Methacrylat diene der Rentabilitätssteigerung. Bis sich erste Erfolge einstellten, bleibe er aber bei seiner neutralen Einstellung.

Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Jost Werke auf 60 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Jost Werke nach einer Investorenveranstaltung von 62 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des Lkw-Zulieferers seien grundsolide, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die starke Nachfrage dürfte in diesem Jahr und darüber hinaus anhalten. Kurzfristig könnten allerdings höhere Rohstoffpreise, steigende Löhne und Kapazitätsanpassungen den künftigen SDax-Wert belasten.

Kepler Cheuvreux streicht SocGen von 'Least Preferred'-Liste

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der französischen Bank Societe Generale (SocGen) von der Liste der "Least Preferred Stocks" gestrichen und die Einstufung auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,90 Euro belassen. Vergleiche für Rechtsstreitigkeiten der SocGen rückten nun möglicherweise näher, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei deshalb positiv, weil dann ein Unsicherheitsfaktor wegfalle.

DZ Bank senkt fairen Wert für Osram auf 79 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Osram von 88,30 auf 79,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Segmente Opto Semiconductors und Speciality Lighting überzeugten mit guten Zuwachsraten, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der starke Euro zum US-Dollar werde aber das operative Ergebnis (EBITDA) belasten, da der Lichttechnik-Anbieter mehr Umsatz als Kosten im Dollar-Raum aufweise. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2017/18 bis 2019/20.

SocGen senkt Beiersdorf auf 'Hold' und Ziel auf 96 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Beiersdorf nach Jahreszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 108 auf 96 Euro gesenkt. Die Umsatzentwicklung des Konsumgüterkonzerns sei stark gewesen, schrieb Analyst Chas Manso in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Erwartung negativer Währungseffekte und einer steigenden Steuerquote habe er jedoch seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019 reduziert.

Berenberg hebt Ziel für Xing auf 270 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Xing nach Zahlen von 252 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das solide Zahlenwerk zeige, dass sich das Online-Netzwerk auf einem guten Weg befinde, das Ziel einer Umsatzverdoppelung bis 2020 zu erreichen oder zu übertreffen, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

UBS hebt K+S von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat K+S von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18,80 auf 25 Euro angehoben. Der Free Cashflow könnte im laufenden Geschäftsjahr erstmals seit 2013 wieder positiv ausfallen, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit wäre die Entwicklung positiver als vom Düngemittelkonzern selbst avisiert. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen bis 2021 im Schnitt um 18 Prozent.

