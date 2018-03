Ein historischer Schritt: Nordkoreas Diktator will sich persönlich mit Südkoreas Präsident treffen. Nun hängt viel von den USA ab.

Die olympische Friedensoffensive von Südkoreas Staatschef Moon Jae In unterbricht den Koreakonflikt mit einem überraschenden Etappenerfolg. Erst hatte Moon Nordkorea zu den Winterspielen in Südkorea eingeladen - und der Norden war gekommen. Doch nun ist Nordkoreas Führer Kim Jong Un dem Südkoreaner auch bei einem größeren diplomatischen Meilenstein entgegengekommen. Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt soll es ein Gipfeltreffen der koreanischen Staaten geben.

Diktator Kim und die Unterhändler Moons haben nach zweitägigen Gesprächen im Norden unerwartet das Treffen beschlossen. Es soll Ende April im gemeinsamen Grenzort Panmunjom stattfinden.

Der Gipfel soll über die große Symbolik hinausgehen. Laut Südkoreas Delegationschef erklärte sich Kim zu offenen Gesprächen mit den USA über die nukleare Abrüstung bereit. US-Präsident Donald Trump hatte die Denuklearisierung stets als Bedingung für Verhandlungen erklärt.

Nordkoreas plötzliche Bereitschaft sei zwar dubios, sagte Frank Aum, Koreaexperte vom US Institute of Peace. "Aber die Tatsache, dass sie nach direkten Gesprächen mit Kim Jong Un gekommen ist, ist wichtig", ergänzte der ehemalige Nordkoreaberater des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Man müsse nun direkt von Nordkorea hören, was Kim verlange.

Südkoreas Unterhändler wollen erst in den kommenden Tagen Washington persönlich über die Gespräche informieren. Über Twitter lobte Trump die Fortschritte, doch auf eine weitere Drohung wollte er nicht verzichten. "Die Welt wartet und schaut genau hin. Es sind vielleicht falsche Hoffnungen. Die USA sind bereit, auf jeden Ausgang mit aller Härte zu reagieren."

Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...