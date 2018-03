Besserer Informationsaustausch, weniger Bürokratie: Die EU hat den Grundstein für die militärische Zusammenarbeit ihrer Mitgliedsstaaten gelegt.

Die engere militärische Zusammenarbeit der EU als Reaktion auf den Brexit-Beschluss und die zunehmende Unberechenbarkeit der USA nimmt Konturen an. Bei einem Verteidigungsministertreffen am Dienstag in Brüssel einigte sich die große Mehrheit der Mitgliedsstaaten auf 17 Projekte, die sie in unterschiedlicher Zusammensetzung gemeinsam verfolgen wollen.

Dazu zählt der Aufbau eines europäischen Sanitätskommandos sowie eines Kompetenzzentrums für EU-Ausbildungseinsätze. Letzteres soll dafür sorgen, dass künftig rasch angemessen ...

