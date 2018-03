Der japanische Lebensversicherer beteiligt sich mit weniger als zehn Prozent an der Deutschen-Bank-Tochter, damit die DWS-Aktie liquide bleibt.

Die Fondsgesellschaft DWS hat sich für ihren Börsengang einen Ankeraktionär gesichert: Der japanische Lebensversicherer Nippon Life will sich an der Deutsche-Bank-Tochter einen größeren Anteil der Aktien sichern, wie das Handelsblatt aus Finanzkreisen erfuhr. Deutsche Bank und DWS wollten sich zu den Informationen, über die zunächst die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet hatte, nicht äußern.

Allerdings soll die Beteiligung der Japaner unter zehn Prozent liegen - und nicht, wie es in dem Medienbericht hieß, bei annähernd zehn Prozent. Da die Deutsche Bank nur rund 25 Prozent ihrer Anteile verkaufen will, wäre die Aktie bei einer so großen Beteiligung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...