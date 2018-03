Heidelberg (ots) - Christian Altmeier über die Situation in Korea



Vieles spricht dafür, dass Kim Jong Un tatsächlich zu ernsthaften Gesprächen bereit ist. Der nordkoreanische Diktator hat sich durch sein Atomprogramm und die martialischen Kriegsdrohungen in eine gute Verhandlungsposition gebracht. Wenn er nun eine verlässliche Sicherheitsgarantie des Westens herausschlagen und zudem die harschen Sanktionen gegen das isolierte und bettelarme Land abmildern könnte, hätte er alles erreicht, was er vermutlich mit seinen nuklearen Ambitionen bezweckt hat. Auch der Zeitpunkt scheint für Pjöngjang günstig zu sein. Denn Experten bezweifeln sowohl, dass Nordkorea eigene Lang- und Mittelstreckenraketen herstellen kann - als auch, dass das Land in der Lage ist, seine Atomwaffen auf eine raketentaugliche Größe zu bringen. Kims Drohpotenzial könnte demnach ausgereizt sein. Der Westen sollte dies bei möglichen Verhandlungen im Hinterkopf behalten und kühlen Kopf bewahren. Denn so groß der berechtigte Wunsch einer friedlichen Einigung gerade in Südkorea sein mag, so darf ein brutaler Diktator wie Kim nicht als lachender Sieger vom Verhandlungstisch aufstehen. Schon allein, damit sein Beispiel nicht Schule macht.



