Rostock (ots) - Noch vor der ersten Reise von AIDAnova Richtung Nordsee, lädt AIDA Cruises am 31. August 2018 zu einem der größten Events des Nordens auf die Meyer Werft nach Papenburg ein. Der Ticketverkauf für das AIDA Open Air mit spektakulärer Taufshow und einem Livekonzert von Star-DJ David Guetta startet am 9. März 2018.



"Wir wollen die Begeisterung für unser erstes Schiff einer ganz neuen AIDA Generation mit möglichst vielen Menschen teilen und freuen uns auf ein einmaliges AIDA Open Air mit 25.000 Gästen. Gleichzeitig bedanken wir uns mit der ersten Taufe eines Kreuzfahrtschiffes in Papenburg seit mehr als 20 Jahren bei der Meyer Werft und den vielen tausend Menschen, die dazu beigetragen haben, dass mit AIDAnova bereits das achte AIDA Kreuzfahrtschiff an der Ems entsteht", sagte AIDA Präsident Felix Eichhorn am Vorabend der ITB in Berlin.



AIDA Cruises steht für mitreißendes Entertainment an Bord und großartige Events an Land. Am Taufabend wird AIDAnova vor der Werfthalle in Papenburg eindrucksvoll in Szene gesetzt. Die feierliche Taufzeremonie wird von einer fulminanten Inszenierung und einem Feuerwerk gekrönt. Wer das jüngste AIDA Flottenmitglied taufen wird, das gibt AIDA Cruises zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.



In Zusammenarbeit mit Hannover Concerts und Four Artists bringt Deutschlands Marktführer für Kreuzfahrten außerdem einen Weltstar nach Norddeutschland: Superstar David Guetta wird im Rahmen des AIDA Open Air sein einziges Open-Air-Solokonzert 2018 in Deutschland geben. Der zweifache Grammy Gewinner ist einer der erfolgreichsten DJ's und Musikproduzenten der Welt und begeistert Millionen Fans mit Hits wie "I Gotta Feeling", "Lovers On The Sun" oder "When Love Takes Over".



Der Vorverkauf für das AIDA Open Air startet am Freitag, 9. März 2018, um 10.00 Uhr exklusiv auf www.eventim.de, www.aida.de und www.aida.de/aidanova. Ab dem 12. März 2018 sind die Tickets zum Preis von 35,00 Euro zuzüglich Gebühr dann auch auf www.nordwest-ticket.de und in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.



Wer am 31. August 2018 nicht live in Papenburg dabei sein wird, der kann die Taufe von AIDAnova live auf www.aida.de erleben. Selbstverständlich wird AIDA Cruises diese einmaligen Momente auch mit seinen Gästen an Bord der zwölf AIDA Schiffe teilen.



Kurz nach der Taufe geht AIDAnova Mitte September auf ihre erste Reise und nimmt Kurs auf Eemshaven in den Niederlanden. Nach der Endausrüstung des Schiffes und verschiedenen Erprobungsfahrten wird AIDA Cruises AIDAnova am 15. November 2018 in Bremerhaven von der Meyer Werft übernehmen.



Noch vor der Jungfernfahrt, die vom 2. Dezember 2018 von Hamburg aus in Richtung Kanaren führt, können Gäste das erste Kreuzfahrtschiff der Welt, das mit emissionsarmen Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden kann, auf exklusiven Vor-Premieren erleben. In ihrer Premierensaison bereist AIDAnova ab Mitte Dezember 2018 auf siebentägigen Kreuzfahrten die Inselwelt der Kanaren und Madeira, die dank ganzjährig angenehmer Temperaturen, abwechslungsreicher Landschaften und kurzen Flugzeiten zu den Top- Urlaubszielen der Deutschen zählen.



Mehr Informationen auf www.aida.de/aidanova. Die Reisen von AIDAnova sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.



