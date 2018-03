Andersen Global ist stolz, eine Präsenz in Warschau, Polen, über einen Kooperationsvertrag mit zwei führenden Steuer- und Anwaltskanzleien bekanntgeben zu können: A2Z Tax Legal unter Führung von Marcin Matyka und SOL Financial Services unter Führung von Oleg Szczerbak.

Mark Vorsatz, der Globale Vorsitzende und CEO von Andersen Tax LLC, sagte dazu: "Angesichts der Erweiterung unserer Plattform in Europa wird die Kooperation mit A2Z Tax Legal und SOL Financial Services bei unseren Bemühungen für Kundendienst und Geschäftsentwicklung in der Region eine entscheidende Rolle spielen. Diese Hinzunahme beweist unser Engagement für reibungslose Dienste in Europa und weltweit. Marcin, Oleg und ihre Teams stellen gemeinsam eine hervorragende Ergänzung für Andersen Global dar, und ich bin beeindruckt von ihrem Engagement für die Bereitstellung eines hervorragenden Kundendienstes."

"Die Kooperation mit Andersen Global versetzt uns in die Position, unseren Kunden hervorragenden, internationalen Service anbieten zu können. Andersens Strategie, sich sowohl auf Steuer- als auch auf Rechtsdienste zu konzentrieren, entspricht unseren Standards von Unabhängigkeit und Transparenz", sagte Oleg. "Wir freuen uns auf die Arbeit mit Andersen Global, einem erstklassigen Unternehmen, mit dem wir zentrale Werte gemeinsam haben."

A2Z Tax Legal ist auf Steuer- und Rechtsdienste, Leistungsverrechnung, Beratungsdienste wie etwa Beratung zur Mehrwertsteuer, Due Diligence, Zollberatung, Fusionen und Übernahmen, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht und Gutachten spezialisiert.

SOL Financial Services ist eine 2006 gegründete Steuerberatungs- und Consultingfirma. Die Firma liefert hochwertige Lösungen im Gebiet der Steuerberatung vor allem für internationale Konzerne, Einzelunternehmer und vermögende Privatpersonen und ist auf Steuerberatungs- und Payroll-Lösungen, Steuer- und Managementberichterstattung, Outsourcing und andere Supportdienste für Unternehmen spezialisiert.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 86 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

