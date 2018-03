Das Geldhaus hat einen weiteren Vergleich erzielen können. Doch es lasten noch viele Risiken auf der Zukunft des Instituts.

Die Royal Bank of Scotland hat mit der Zahlung von 500 Millionen Dollar einen Vergleich im Rechtsstreit um Hypothekenpapiere in den USA beigelegt. Der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman erklärte am Dienstag, die Vereinbarung sehe die Überweisung von 100 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...