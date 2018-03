NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach einer Berg- und Talfahrt am Dienstag ein kleines Plus über die Ziellinie gerettet. Im Fokus stand nach wie vor, dass US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängen will. Auch für Autos hat er einen solchen Schritt angedroht.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zum Handelsschluss um hauchdünne 0,04 Prozent auf 24 884,12 Punkte. Damit geriet die Erholung ins Stocken: Das weltweit wichtigste Börsenbarometer hatte am Vortag noch um knapp 1,4 Prozent zugelegt und damit einen Teil seiner Verluste aus der Vorwoche wettgemacht.

Der breit gefasste S&P 500 stieg immerhin 0,26 Prozent auf 2728,12 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann am stärksten hinzu und zwar um 0,46 Prozent auf 6913,02 Punkte./das

ISIN US2605661048 XC0009694271 US6311011026 US78378X1072

