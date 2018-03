Erwerb begegnet fortlaufendem internationalen Bedarf bei Recruiting-Unterstützung für schwierig zu findende, kompetente IT-Fachleute



Philadelphia (ots/PRNewswire) - Yoh (http://www.yoh.com/), ein führendes internationales Unternehmen des Bereiches Personalwesen und Outsourcing, das Teil von Day & Zimmermann ist, hat heute den Erwerb von GECO Deutschland bekannt gegeben, einer Recruitment-Firma mit Sitz in Hamburg und Spezialisierung auf IT. Der Erwerb erweitert den spezialisierten Bereich für Personalwesen im Sektor IT von Yoh international und begegnet der Nachfrage von Unternehmen aller Größen nach flexiblem und nachhaltigem Recruiting kompetenter Fachkräfte auf Anfrage. Die Transaktion turde am 1. März 2018 abgeschlossen. Die Bedingungen wurden nicht offengelegt. GECO Asia und GECO Systems waren nicht Teil der Transaktion.



"Technologiefirmen in Deutschland, Westeuropa und auf der ganzen Welt haben weiterhin Probleme, hoch qualifizierte Kräfte der Bereiche IT, Entwicklung von Anwendungen, ERP und Projektmanagement zu finden, um wichtigen Personalbedarf zu decken. Dieser Erwerb ist einer von fünf in den letzten zwei Jahren und ein weiterer Beleg unseres Engagements, unseren Klienten weltweit konzentriert Recruiting-Lösungen verfügbar zu machen", sagte Emmett McGrath, Präsident von Yoh. "GECO ist für unseren internationalen IT-Recruitingbereich eine sehr gute Ergänzung und ermöglicht uns, mehr unserer Kunden Top-Fachkräfte des Bereiches IT zur Verfügung zu stellen."



GECO Deutschland ist führend im IT-Recruitment in Deutschland und verfügt in Hamburg und München über Büros. GECO spezialisiert sich auf das Recruiting wichtiger Fachkräfte der Bereiche IT-Entwicklung, Netzwerk, Infrastruktur und Support und kann auf 20 erfolgreiche Jahre zurückblicken. GECO sichert die Qualität und Produktivität aller Berater durch ein firmeneigenes Programm der Beurteilung und ein umfassendes Netzwerk kompetenter Technikspezialisten für seine Kunden.



"Ich bin erfreut über die Möglichkeiten, die sich den Kunden, Mitarbeitern und Beratern von GECO als Mitglied der Firmenfamilie von Yoh eröffnen. Der Ruf von Yoh in Europa wächst und die Hinzunahme der führenden Stellung von GECO in Deutschland wird unsere Kapazitäten erweitern, in ganz Europa Dienste anzubieten", sagte Günter Hilger, CEO und Gründer. "Die Zukunft von GECO und Yoh sieht sehr gut aus."



"Jetzt in der Lage zu sein, mit Yoh nicht nur unsere Kapazitäten in Europa und Nordamerika auszubauen, sondern zudem unseren Kunden weitere Dienste und Fachkenntnis mit Rückhalt einer der größten spezialisierten Recruitingfirmen der Welt anzubieten, ist Grund zum Feiern", sagte Markus Reefschläger, Geschäftsführer von GECO Deutschland.



Yoh wurde 1940 gegründet und ist Staffing Industry Analysts zufolge Nr. 27 der Firmen im Personalwesen in den USA. Yoh genießt den Ruf, langfristige Kunden zu halten, die zu den größten und führenden Technik- und Medienkonglomeraten der Welt gehören und zu den Fortune 500 zählen. Yoh ist eine Tochtergesellschaft von Day & Zimmermann, einem Dienstleistungsunternehmen im Familienbesitz der dritten Generation mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden USD. Day & Zimmermann wird von Forbes derzeit unter die größten Firmen in privater Hand in den USA eingestuft.



