First Insight, Inc., ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise verändert, wie Einzelhändler Produktinvestitions- und Preisgestaltungsentscheidungen treffen, gab heute bekannt, dass Marimekko (HEL:MMO1V) sein Partnerschaftsabkommen erneuert hat. Die verbraucherorientierten prädiktiven Analysen von First Insight versetzen das finnische Design-Unternehmen in die Lage, seinen Kunden durch Sammlung von Echtzeitdaten zur Verbesserung der produktbezogenen Entscheidungen näher zu kommen.

Im Jahr 2016 implementierte Marimekko InsightSuite, die prädiktive Analyse-Plattform von First Insight, die Einzelhändler und Produzenten in die Lage versetzt, neue Produkte auch ohne Vertriebshistorie auszuwählen, mit einem Preis zu versehen, zu vermarkten und zu kaufen. In dieser Zeit war das Unternehmen in der Lage, sich auf Designs auszurichten, die den Kundenwünschen am besten entsprechen.

Marimekko ist ein finnisches Design-Unternehmen, das für seine Originalgraphiken und -farbgestaltung bekannt ist. Das Produktportfolio umfasst qualitativ hochwertige Kleidung, Taschen und Accessoires sowie Wohndekorartikel, die von Textilien bis hin zu Tischgeschirr reichen.

"Der Kundeninput hat sich zu einem wichtigen Instrument bei der Auswahl erfolgreicher Designs entwickelt. Unsere Kunden sind erfreut, in unseren Produktentwicklungsprozess eingebunden zu sein und antworten zahlreich auf unsere Anfragen", so Päivi Lonka, Chief Sales Officer bei Marimekko.

First Insight nutzt Online-Tools für soziales Engagement, um Präferenz-, Preisgestaltungs- und Stimmungsdaten zu potenziellen Produktangeboten zu sammeln. Die Informationen werden mithilfe der prädiktiven Analysemodelle des Unternehmens gefiltert, um zu bestimmen, welche Produkte die besten Möglichkeiten bieten.

"Die Produkte von Marimekko werden in über 40 Ländern verkauft und jedes Produkt trifft einen besonderen Geschmack oder befriedigt ein spezifisches Bedürfnis", so Greg Petro, CEO und Gründer von First Insight. "Durch Nutzung der Verbraucherstimmen mithilfe prädiktiver Analysen wird Marimekko in die Lage versetzt, die Markteinführungszeit durch trendgemäße Produkte zum richtigen Preis weiter zu verbessern."

