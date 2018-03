Der Dax beendete seinen Handel am Dienstag bei 12.113 und somit 23 Punkte über dem Schlusskurs 12.090 vom Montag. Das Tief lag bei 12.110, das Hoch wurde bei 12.259 eingebucht. DAX Tagesstatistik Der am Montag bei 12.005 gestartete Long Trade im Dax sollte laut Ausblick über Nacht gehalten werden, da ich mit einem Insel Gap up rechnete. Im Ausblick vom Montag Abend schrieb ich: Die Erholungsmarken ...

