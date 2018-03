Lieber Leser,

die HIVE Blockchain Technologies Inc. (CVE: HIVE) ist ein Unternehmen, das sich auf das Mining von Kryptowährungen spezialisiert hat und dessen Aktie an der kanadischen Börse gelistet ist.

Rechenzentrum in Island verzögerte sich!

Dabei konzentriert man sich in erster Linie auf das Mining bekannter Kryptowährungen wie dem Bitcoin oder auch Ether(eum). Bisher hat man erst ein Rechenzentrum in Betrieb, wollte aber kürzlich ein zweites in Island in Betrieb nehmen. ... (Sascha Huber)

