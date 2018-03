Liebe Leser,

Siemens hatte zuletzt schwierigere Zeiten erlebt. Nun ist die Aktie aus Sicht der Chartanalysten immerhin in der Lage, wieder 15 % oder sogar etwas mehr aufzusatteln. Denn der Wert konnte zuletzt eine sehr bedeutende Untergrenze verteidigen. Im Detail: Die Aktie war in den charttechnischen Abwärtstrend übergegangen. Dabei bewegte sich der Wert auf die Untergrenze von 100 Euro zu. Dieser Test konnte nun vermieden werden. Ein gutes Zeichen, so die Meinung der charttechnischen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...