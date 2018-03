Liebe Leser,

die Ankündigung der US-Tarife auf Aluminium-Importe in Höhe von 10 % hat deutliche Auswirkungen auf den Kurs der Norsk Hydro Aktie gezeigt. Diese befand sich bereits vorher in einem Top-Bildungsprozess, da der Aluminiumpreis in den vergangenen drei Monaten korrigiert hat. Die Ergebnisse per viertes Quartal haben zwar zum Positiven überrascht, ich hatte berichtet, allerdings reichen die aktuellen Produktionslevel noch nicht dafür aus, um starkes Wachstum auf Sicht von einem ... (David Iusow)

