E.ON könnte nun einen Aufwärtsmarsch um mehr als 15 % starten. Jedenfalls sind die Chancen darauf deutlich besser geworden, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf das Börsengeschehen am Dienstag. Konkret: Die Aktie ist in einem charttechnischen Abwärtstrend. Dennoch kommt es hierbei auf jede kleine Bewegung an. Ausgehend von knapp 8 Euro ging es zuletzt um 5 % nach oben. Damit macht sich die Aktie auf den Weg, die widerstandsfrei zu erreichende Hürde in Höhe von 9 ... (Frank Holbaum)

