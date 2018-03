Rümlang (awp) - Gegenwind in Amerika und Deutschland hat das Schliesstechnik-Unternehmen Dormakaba deutlich gebremst. Zwar konnte das es im ersten Semester des Geschäftsjahres 2017/2018 deutlich mehr Umsatz und Gewinn erzielen. Dennoch wurden die Gewinnerwartungen der Finanzgemeinde verfehlt. Die Aktie stürzte ab.

Nachdem der Kurs bereits am Dienstagmorgen im frühen Handel um 13% in den Keller gefallen war, schlossen die Titel am Ende mit 9,3% im Minus. Damit waren die Aktien die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...